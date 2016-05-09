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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان:

دانش آموزان لرستانی ۷۸ مدال در مسابقات ورزشی کشور کسب کردند

دانش آموزان لرستانی ۷۸ مدال در مسابقات ورزشی کشور کسب کردند

خرم آباد - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان گفت: دانش آموزان این استان ۷۸ مدال در مسابقات ورزشی کشور کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی ظهر دوشنبه در انتخابات هیئت ورزشی مدارس لرستان به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خود پرداخت و اظهار داشت: مسابقات ورزشی دانش آموزی با محوریت المپیاد ورزشی درون مدرسه در بخش پسران در ۲۲ رشته و در بخش دختران در ۱۱ رشته برگزار شده است.

وی به کسب ۷۸ مدال ملی و ۱۲ مدال بین المللی دانش آموزان لرستان اشاره کرد و گفت: چهار دانش آموز لرستانی هم در روزهای اخیر در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی ناشنوایان موفق به کسب یک مدال نقره و سه مدال برنز شدند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان به استعدادهای خوب ورزشی در حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: لرستان مربیان و داوران برجسته ای در رشته های مختلف ورزشی دارد که می توانند مسیر موفقیت در این حوزه را تسهیل کنند.

در ادامه این مراسم ضمن تجلیل از قهرمانان ورزشی رشته کشتی فرنگی ناشنوایان و روح الله دل انگیز سر مربی این ورزشکاران، انتخابات هیئت ورزش مدارس لرستان برگزار شد.

کد مطلب 3620855

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