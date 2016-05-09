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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

از امروز؛

كارگاه آموزشی کارشناسان اجتماعی هفت استان کشور در یاسوج آغاز شد

كارگاه آموزشی کارشناسان اجتماعی هفت استان کشور در یاسوج آغاز شد

یاسوج- كارگاه آموزشی کارشناسان اجتماعی هفت استان کشور در یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه پیش از ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری و با عنوان مهارتهای مداخله در بحران خود كشی در یاسوج آغاز شد.

در این کارگاه آموزشی دو روزه ۴۰ كارشناسان اورژانس اجتماعي از هفت استان كهگيلويه وبويراحمد، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختياری، بوشهر ، خوزستان و ايلام حضور دارند.

مدیرکل بهزیستی استان در حاشیه این کارگاه گفت: این کارگاه از امروز به مدت سه روز در یاسوج برگزار خواهد شد.

سید علیرضا موسوی امجد افزود: ارتقای دانش مددکاران برای پیشگیری از آسیب اجتماعی خودکشی مهمترین هدف برگزاری این کارگاه است.

کد مطلب 3620871

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