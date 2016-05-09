چهارمین انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار می شود

حسن شکوری نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان با هشت شعبه اخذ رای برگزار می شود اظهار داشت: ٩۶ نفر برای شورای اجرایی و بازرسی این انتخابات ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۹ نفر دارای شرایط بوده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی افزود: تمام اعضاء و داوطلبان فعال واجد شرایط شرکت در انتخابات مجمع جمعیت هلال احمر شهرستان، می توانند در رای گیری و انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ها شرکت کنند.

وی تصریح کرد: در این انتخابات هشت نفر بازرس و ٣٢ نفر برای شورای اجرایی شهرستان ها انتخاب می شوند.