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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی:

چهارمین انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار می شود

چهارمین انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد- مرحله نخست چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر خراسان شمالی همزمان با سراسر کشور، ۲۴ اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

حسن شکوری نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان با هشت شعبه اخذ رای برگزار می شود اظهار داشت: ٩۶ نفر برای شورای اجرایی و بازرسی این انتخابات ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۹ نفر  دارای شرایط بوده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی افزود: تمام اعضاء و داوطلبان فعال واجد شرایط شرکت در انتخابات مجمع جمعیت هلال احمر شهرستان، می توانند در رای گیری و انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ها شرکت کنند.

وی تصریح کرد: در این انتخابات هشت نفر بازرس و ٣٢ نفر برای شورای اجرایی شهرستان ها انتخاب می شوند.

کد مطلب 3620872

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