به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: پاسداران جمهوری اسلامی ایران افتخار نظام و مردم بوده و هستند و در طول سال های دفاع مقدس و در تمام جبهه های جهادی حتی در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی همواره به دفاع از مظلومان و محرومان پرداخته اند و همه ما باید قدردان این نعمت باشیم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران به سبب جانفشانی های نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به دست آمده است، افزود: امنیت امروز کشور ما نه فقط در کشورهای همسایه که در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز یافت نمی شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی ها امنیت کشور را منکر می شوند و کفران نعمت می کنند، به نقش جانبازان در برقراری امنیت نیز اشاره کرد و گفت: از جانبازان گرانقدری که از بذل جان و مال خود برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران مایه گذاشتند تشکر می کنیم و توفیق این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان هفته ها و ماه های اخیر مقام معظم رهبری و روشنگری های ایشان در خصوص راههای نفود دشمن و استحاله فرهنگی و سیاسی اظهار کرد: سخنان و رهنمودهای هفته ها و ماه های اخیر مقام معظم رهبری نسبت به استقلال جمهوری اسلامی ایران، راه های نفوذ دشمن و استحاله فرهنگی و سیاسی هشدارهایی جدی برای تمام مسئولان نظام است و باید به آن توجه کنند.

هر قدمی خلاف عزت مسلمین خلاف محتوای اسلام است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه برخی ها با غفلت و یا تعمّد مسیری را می روند که احساس می شود در تقابل با تفکرات و اصول اسلامیت و انقلابیت نظام است، گفت: اسلام همواره خواهان عزت مسلمین است و هر قدمی که در مقابل این عزت برداشته شود خلاف محتوای اسلام است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری با تیزبینی مجاری نفود دشمن را نشان داده اند به تلاش دشمنان در استیلای جاهلیت مدرن بر جهان اشاره کرد و افزود: اگر در دوران جاهلیت تاریخی دختران را زنده به گور می کردند؛ امروز کشورهای مدعی حقوق بشر صدها نفر را در یک کاروان عروسی و یا در یک بیمارستان زنده به گور می کنند و در عین حال مدعی دلسوزی برای بشریت هستند.

مدعیان حقوق بشر خودشان داعش را خلق کردند

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر خودشان داعش را خلق کردند و سلاح ها و موشک های پیشرفته به آنها می فروشند و از همین طریق نیز اسلام هراسی را در جهان گسترش می‌دهند.

مقام معظم رهبری با روشن بینی خاص خود اهداف و مقاصد سوء کشورهای سلطه را تبیین می‌کنند و هشدار می دهند و ما مسئولان عقلاً و شرعاً موظفیم این هشدارها را جدی بگیریم.

رئیس قوه قضاییه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص آموزش زبان انگلیسی در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تلاش غربی ها برای هجوم و نفوذ فرهنگی از طریق استحاله فرهنگی و مظاهر آن و ابزارهای رسانه ای امروز بر همه روشن است، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ما با فراگیری زبان مخالفتی نداریم اما باید دقت کنیم که گاهی همین یادگیری زبان چهره نفوذ پیدا می‌کند و ممکن است برخی زبان را راهی برای استحاله فرهنگی قرار دهند.

مسئولان از سخنانی که بوی عدم وحدت می دهد، اجتناب کنند

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می رسد و یا مقابله با فرمایش‌های مقام معظم رهبری تلقی شود اجتناب کنند، گفت: لازم است همه مسئولان به فهم مشترک و اقدام مشترک در قبال تلاش های دشمن برای نفوذ برسند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک حلول ماه شعبان و با اشاره به فضیلت ها و برکات ماه شعبان و اشتیاق و انتظار اولیای الهی برای بهره مندی از ادعیه این ماه گفت: همانطور که بزرگان اشاره کرده اند ماه شعبان، ماه خاصی برای آمادگی وصول به ماه مبارک رمضان و ضیافت‌الله است.

آیت الله آملی لاریجانی به نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره فضیلت ماه شعبان پرداخت و گفت: از پیامبر (ص) نقل است که فرموده‌اند «شعبان شهری رحمه الله من اعاننی علی شهری» است و بر حسب این روایت هر کسی که در ماه شعبان ایشان را اعانت کند مشمول رحمت و توجه پیامبر(ص) قرار خواهد گرفت و این بزرگترین نعمت است که مومن بتواند مشمول دعای خاص پیامبر قرار بگیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: بنابراین بسیار خوب است که ما در این ماه بتوانیم با تحصیل رضایت خداوند و اطاعت از او راهی برای رسیدن به آنچه که در دعاها و مناجات های این ماه قرار داده شده است باز کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه مناجات شعبانیه را مناجاتی مملو از آداب عبودیت توصیف کرد و گفت: گرچه در ذیل این مناجات مطالبی هست که فهم آن برای ما سنگین است ولی می‌تواند در حد فهم ما، راهی برای وصول به معانی بلندتر باز کند.

آیت الله آملی لاریجانی یکی از مراحل رسیدن و فهم کمال انقطاع الهی را رجوع و توکل به حق دانست و تصریح کرد: مرتبه بالاتر در فهم کمال انقطاع این است که انسان خود را به معنای حقیقی کلمه در مقابل پروردگار، «هیچ» بداند و این هیچ دانستن با تصور و تخیل به دست نمی آید بلکه در یک مسیر فکر شهودی است که انسان می فهمد که «منقطع الی الله» است، در واقع حقیقت انقطاع آنجایی است که انسان بفهمد خودش هیچ است و البته این فهم، فهم فکری نیست، فهم شهودی است. مفهوم این انقطاع، توأم با ظهور حق در همه مظاهر و مجالس است.

رئیس قوه قضاییه افزود: بعد از این مرحله و مرتبه، مراتبی از شهود برای مومن پیش می‌آید که صورت ها و تخیلات از بین می‌رود و باطن‌های امور بر او آشکار می‌شود و «بنده» آنگاه است که به معدن عظمت الهی رهنمون می شود. برخی از اهل معنی از این مراتب به ظهور عالم مثال و عالم عقل و عدم یا فناء تفسیر کرده‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به مداومت ائمه معصومین(ع) بر این مناجات ها اشاره کرد و گفت: عبد با مداومت بر این ادعیه از خداوند می خواهد حجب نور الهی در قلب او شکافته شود؛ «الهی هَبْ لي كَمالَ الِانقِطاعِ اِلَيْكَ وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النّورِ» البته این تعابیر معانی عظیمه‌ای دارد که ما باید ابتدا باورمان بشود که در پس پرده این ظواهر، حقایق نورانی و عالی‌تری هست و سپس با ابزار و وسایل خودش به سمت آنها برویم.

رئیس دستگاه قضا ماههای خاص، مکانهای خاص و اولیای خاص الهی را فرصت های مغتنمی برای تقرب انسان به معانی باطنی و وجود حق دانست و تاکید کرد: البته باید باورمان بشود که مسیر ما از «دارالاخره» می‌گذرد و به حق متعال ختم می‌شود « و اِنّ الی ربّکَ الرجعی و اِنّ الی ربک المنتهی» آن وقت که این یقین پیدا شد انسان از هر وسیله‌ای برای نیل به دار‌الاخره و دستیابی به مواهب عظیمه‌ عوالم دیگر استفاده می کند.

این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی درباره طرح کاهش جمعیت کیفری زندان ها پایان یافت و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.