به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت مقام معلم به میزبانی سالن فرهنگسرای باران سرخه، با بیان اینکه به طور کلی آموزش و پرورش شغل انبیاء الهی است و قرآن در کنار علم و آموزش، از تزکیه و حکمت نیز نام برده، بیان داشت: خدا در قرآن می فرماید که یکی از محوری ترین اصول اهداف ارسال رسولان الهی عدالت بوده و تا زمانی که عدالت در بین آحاد جامعه مستقر نشود رسیدن به تزکیه و تقوا میسر نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال این است که عدالت را همگانی کند، افزود: مبنای کار و خدمتگزاری در جامعه اسلامی باید بر اساس عدالت قرار داده شود زیرا که توسعه اقتصادی کشور نیز در گرو استقرار عدالت خواهد بود.

ناعدالتی درد بزرگ معلمان است

منتخب مردم سرخه، سمنان و مهدیشهر با بیان این موضوع که ناعدالتی و تفاوت ها باعث آزرده خاطر شدن معلمان شده است، گفت: باید تمام تلاش خود را برای برقراری عدالت و از بین بردن این گونه تفاوت ها به کار ببندیم چرا که این قشر شایسته بهترین ها هستند.

همتی همچنین بیان داشت: یکی از اهدافی که در برنامه های آتی مسئولان شهرستانی و بنده قرار دارد و به طور ویژه آن را پیگیری خواهیم کرد، ایجاد سازمان نظام معلمی است که امیدواریم به زودی این مهم رخ دهد تا معلمان نیز بتوانند مانند سایر اقشار مطالات خود را از یک مرجع قانونی پیگیری کنند.

وی افزود: معلمان امروز سخت ترین مشاغل را دارند و کاری که انجام می دهند، مقدس محسوب می شود.

معلم پیام آور صلح و دوستی است

فرماندار شهرستان سرخه نیز در این همایش، ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته معلم، گفت: معلمان پیام آور الهی و آموزنده صلح و دوستی هستند و نقش بسیار آموزنده و ارزنده ای در مقوله تربیت و پرورش آینده سازان ایران اسلامی برعهده دارند.

رضا کرمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به شرایط کنونی کشور و منطقه، بیان داشت: معلمان همراه رسالت دینی آموزش جوانان موثر، متدین و فعال برای تعالی جمهوری اسلامی ایران در جهان و پیشرفت روز افزون نظام را به دوش می کشند.

وی با اشاره به قدرشناسی مردم ایران اسلامی از زحمت کشانی مانند شهدا و معلمان، افزود: امروزه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران مرز ندارد و ایران اسلامی به قدرت منطقه تبدیل شده است همچنین باید گفت امروز به برکت خون شهدای مدافع حرم، خط مقدم جبهه های ما در دفاع از حرم اهل بیت(ع) در کشورهای عراق وسوریه است که اگر جوانان این مرز و بوم نبودند خط مقدم جبهه های ما صدها کیلومتر در آنسوی مرزها نبود و باید با دشمنان اسلام در مرزهای جغرافیایی خود می جنگیدیم.