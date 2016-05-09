هویت مستقل دینی و ملی ریشه در وقایع تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر امروز در مراسم تجلیل از روسای ادارات آموزش و پرورش، روسای ادارات تبلیغات اسلامی و مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی خوزستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: یک بخش از هویت دینی، فرهنگی و مذهبی هر انسانی را گذشته اش شکل می دهد.

وی افزود: هویت مستقل دینی و ملی ریشه در وقایع تاریخی و منابع ارزشمندی مثل قرآن و نهج البلاغه دارد. یکی از نکاتی که باید خیلی خوب به آن توجه کنیم این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دانش آموزان امروز جامعه ما پیام فلسفه را به خوبی درک کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: دانش آموز امروز این پیام فلسفه را به خوبی درک کرده و این منابع تاریخی فلسفه را به خوبی از فضایی به فضای دیگر منتقل می کند و این پیام دریافت می شود.

تقی زاده با بیان اینکه لازمه درک مفاهیم انتقال دادن آنهاست، گفت: فصل اول کتاب زندگی افراد مختلف به ویژه دانش آموزان باید برگرفته از دوستی، محبت، اعتماد و ادب باشد.

تقی زاده عنوان کرد: باید با ساده ترین واژه مانند دوستی، محبت، اعتماد و ادب از بین این منابع وقایع را بیرون کشید.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان نیز در این مراسم بیان کرد: مراسم تقدیر از مدیران مدارس علوم و معارف از سال گذشته به همت مدیرکل آموزش و پرورش استان شروع شده و این دومین سال تقدیر از مدیران است.

حجت الاسلام محمدحسین بلک با بیان اینکه از یک معلم، عالم و مربی وقتی تشکر کنیم هیچ شائبه ای نیست، ادامه داد: تقدیر از اهالی علم در حقیقت احترام به اصالت و ارزش علم و دانش است. الحمدالله در مدارس معارف و علوم نیز ارزش هرعلمی به میزان معلوم ارزیابی می شود.

وی یادآور شد: به لحاظ رشد در این رشته از استان های تهران، خراسان، اصفهان، کرمان و فارس بالاتر هستیم.