احتمال بروز خطر در درگاه دولت الکترونیک/استفاده از ابزار جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری ۶ پروژه کلان در خصوص اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی اختصاص یافت. این جلسه با حضور محمود واعظی و با موضوع پیگیری ۶ پروژه کلان این وزارتخانه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برای عمل به سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی و نیز عملیاتی کردن شعار سال ۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار شد.

افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه ۲ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس از مهم ترین پروژه‌های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به نزدیک شدن به مرحله اول رونمایی از درگاه دولت الکترونیک اعلام کرد: مسئولان باید با جدیت کار خود را در این زمینه ادامه دهند و باید تمام مشکلات باقی مانده تا پایان زمان رونمایی، برطرف شود.

واعظی افزود: انتظار مردم در ارتباط با دولت الکترونیک این است که بعد از چند سال خدمات قابل قبولی را احساس کنند و مسئولان امر نیز باید این نکته را در نظر داشته باشند که بعد از رونمایی از این درگاه ، احتمال هرگونه خطری برای این درگاه وجود دارد. لذا در این زمینه باید ابزاری جایگزین هم انتخاب شود که در مواقع اضطراری بتوان از آن ها استفاده کرد و مردم نیز متوجه ایرادی در این درگاه نشوند.

وی با اشاره به میزان پیشرفت درگاه دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند امید را در دل مردم بیش از قبل نمایان کند و ما نیز برای این موضوع اهمیت خاصی قایل خواهیم بود و جلسات متعدد در این باره نیز بیانگر همین مسئله است.