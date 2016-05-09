به گزارش خبرنگار مهر، احمد صحاف، ظهر دوشنبه، در نخستین نشست کنفرانس بینالمللی علوم دینی و مبارزه با افراطیگری، با بیان این که حاکمیت موضوعی است که بر خواسته از تفکر سیاسی است، بیان کرد: در حاکمیت چند موضوع مهم وجود دارد که سید قطب در کتاب خود به آن میپردازد و یکی از آن موارد تقابل حق و باطل است.
دیپلمات وزارت امور خارجه عراق با تاکید بر این که جامعه در تقابل خیر و شر به یکی از آن ها گرایش پیدا می کند، قطب حق را در این تقابل آن چیزی دانست که در راستای درخواست خداوند باشد و افزود: حق آن چیزی است که تکامل جامعه اسلامی را سبب میشود.
صحاف که معتقد است جامعه به دو بخش درست و نادرست تقسیم میشود، ادامه داد: این تقسیمبر اساس رنگ، نژاد و قومیت انجامنشده بلکه بر اساس حق و باطل است.
وی تصریح کرد: مشکل فعلی جهان اسلام این است که هیچ شاخص مشترکی بین مذاهب مختلف برای خوانش و فهم معیارها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: باید این خوانشها را پالایش و استخراج کرد و این هویت و شاکله حاصل ازآنچه به دست میآید را هویت استراتژیک آینده برای جامعه اسلامی میپندارم.
صحاف اظهار کرد: تندروی و افراطیگری خواستگاه شیعه یا سنی ندارد و هر کس به سمت این موضوعات گام بردارد از این دو نیست.
وی گفت: نتیجه تضادها و ایدئولوژیهای سیاسی با سه شکل جنگ و نبرد، درگیری و تنازع و رقابت، عدم حضور و فعالیت اجتماعی عدهای از افراد و بهرهمندی از حضور اقشار و عقبماندگی فضای سیاسی کشورهای اسلامی است که همه آن از دیگر اشکال تندروی است.
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