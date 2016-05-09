۲۴پروژه عمرانی درهفته بزرگداشت مقام معلم در استان تهران افتتاح شد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مناطق شهریار، دماوند، نواحی یک و دو ری، ملارد، بهارستان، پاکدشت، فیروزکوه، رودهن، قرچک و ورامین، پروژه‌های عمرانی، ورزشی، تربیتی، آموزشی و رفاهی در قالب عملیات‌های ساخت، بازسازی و تکمیل به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: تکمیل و بازسازی عملیات ساختمانی سالن همایش معلم با ظرفیت ۳۶۲ نفر، بازسازی، تکمیل و تجهیز سالن جلسات و کنفرانس مدیران به ظرفیت ۷۵ نفر، فضاسازی و زیباسازی محیط داخلی، چمن‌کاری، آلاچیق، رنگ آمیزی و شاداب سازی محیط، بازسازی، بهینه سازی و تجهیز ساختمان آموزش اردوگاه شهید محمد منتظری با ظرفیت شش کلاس همراه با اتاق جلسات و کنفرانس از مهم‌ترین اقداماتی بوده است که در اردوگاه شهید منتظری شهریار صورت گرفته و به اتمام رسیده است و چند طرح دیگر از جمله آغاز تکمیل نمازخانه با زیربنای ۳۰۰ متر مربع و همچنین استخر سرپوشیده اردوگاه شهید محمد منتظری در دست اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، بازسازی، تکمیل و تجهیز سالن همایش اردوگاه شهید مصطفی خمینی (ره) با ظرفیت ۲۶۲ نفر، و دیوار کشی مرکز رفاهی و اسکان دائمی فرهنگیان روح‌افزا به‌مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در شهرستان دماوند برشمرد و گفت: در ناحیه یک ری نیز ساخت و توسعه فضاهای اقامتی و تفریحی دانش آموزی کانون امام خمینی (ره) و بازسازی، تکمیل و تجهیز مرکز رفاهی و اسکان دایمی فرهنگیان با زیر بنای ۵۶۰ متر مربع در دستور کار بود که به نحو شایسته صورت پذیرفت.

وی با اشاره به این‌که بازسازی، تکمیل و تجهیز مرکز رفاهی و اسکان دایمی فرهنگیان با زیر بنای ۵۶۰ متر مربع و احداث و تکمیل مجموعه استخر سرپوشیده حضرت فاطمه زهرا (س) در ناحیۀ ۲ ری انجام شده است، ادامه داد: در شهرستان ملارد نیز، بازسازی، تکمیل و تجهیز مرکز رفاهی و اسکان فرهنگیان ملارد با زیر بنای ۳۱۲متر مربع، احداث و تجهیز سالن ورزشی تکواندو و بدنسازی با زیربنای ۸۶ متر مربع صورت پذیرفت.

کمرئی در ادامه احداث و تکمیل شش باب فضا، جهت عرضه محصولات تولیدی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای موضوع تبصره ۷۵ با زیر بنای ۱۳۰ متر مربع، تکمیل و باز سازی درمانگاه فرهنگیان و تکمیل و افتتاح تالار فرهنگیان را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در ناحیه یک بهارستان برشمرد و گفت: در ناحیه ۲ بهارستان نیز احداث، تکمیل و تجهیز فروشگاه فرهنگیان جهت عرضه محصولات تولیدی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای موضوع تبصره ۷۵ با زیربنای ۶۰ متر مربع و احداث و تکمیل سالن همایش نبی اکرم (ص) با زیر بنای ۴۵۰ متر مربع با موفقیت به پایان رسید.

کمرئی در ادامه به بازسازی، تکمیل و تجهیز سالن همایش‌ها با کارکرد فرهنگی، آموزشی و زیر بنای ۲۱۶ متر مربع و احداث و تکمیل فضا جهت عرضه محصولات تولیدی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای موضوع تبصره ۷۵ با زیر بنای ۵۰ متر مربع در شهرستان پاکدشت اشاره کرد و بیان داشت: بازسازی، تکمیل و تجهیز مرکز رفاهی و اسکان دایمی فرهنگیان فیروزه با زیر بنای ۸۳۵ متر مربع در شهرستان فیروزکوه، و همچنین بازسازی، تکمیل و تجهیز ۱۰ باب فضا جهت عرضه محصولات تولیدی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای موضوع تبصره ۷۵ با زیربنای ۳۵۰ متر مربع در شهرستان رودهن از مهم‌ترین اقدامات آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران بوده است.

وی در ادامه، با اشاره به پروژه‌های به اتمام رسیده در جنوب شرق استان تهران نیز گفت: احداث و تکمیل ۱۶ باب فضا جهت عرضه محصولات تولیدی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای موضوع تبصره ۷۵ با زیربنای ۴۲۰ متر مربع در قرچک و آزادسازی، بازسازی و تکمیل مرکز رفاهی و اسکان دایمی فرهنگیان با زیر بنای ۳ هزار متر مربع در ورامین نیز با همت والای دست اندرکاران حوزۀ آموزش و پرورش صورت گرفته است.