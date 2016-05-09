شرکت دانش بنیان راه خروج کشور از رکود/ روش های سنتی جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی اکبر جلالی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از مقام علمی و مجاهدت های ۵۰ساله خود، به میزبانی تالار شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن اشاره به اتمام دوران روش های سنتی و کهن اشتغال زایی و اداره مملکت، ابراز داشت: شیوه های سنتی اداره کشور و اشتغال آفرینی در سایه اقتصاد دیگر جوابگو نیستند و ما متاسفانه بر اجرای یک روش غلط همچنان اصرار داریم که نتیجه آن را می توان در جامعه مشاهده کرد.

وی افزود: امروز رفع مشکل بیکاری و اقتصاد، حتی معضل کم آبی و خشکسالی در دستان روش های علمی و فناوری های نوین است اما متاسفانه همچنان برخی مسئولان ما اصرار به تکرار تصمیمات اشتباهی دارند و من از آنها می پرسم این روش ها طی سال های اخیر چه نتیجه ای برای کشورمان داشته اند؟

آموزش عملی در کنار علم مورد عنایت باشد

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه امروز باید دانشجو از ابتدای تحصیل با بازار کار آشنا شود، گفت: بنده معتقد هستم که هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه باید شغلی داشته باشد و در آن مهارت پیدا کند تا زمانی که فارغ التحصیل شد بداند که می خواهد در چه رسته و رشته ای فعالیت داشته باشد.

جلالی با انتقاد از برخی دانشگاه ها در عدم بهره مندی از ظرفیت های علمی و فناوری، ابراز داشت: دانشجو زمانی که در بدو ورود به دانشگاه با یک شغل آشنا شود قطعا تکلیف خود را با جامعه می داند اما امروز متاسفانه سیستم آموزشی ما تنها به ارائه مدرک به اشخاص می نگرد و آموزش مهارت به دانشجویان هیچ جایگاهی ندارد.

وی با ذکر مثالی از اشتغال زایی دانشجویی بر پایه مهارت افزایی، افزود: اگر دانشجوی رشته کشاورزی در همان سال نخست تحصیل با درخت زیتون آشنا شده و طی چهارسال دوران تحصیلش، تمام موارد این درخت شامل کشت، رشد، میوه، دانه، روغن، بسته بندی، بازار فروش، عرضه و ... را به صورت علمی و عملی بیاموزد و این درخت به معنای مدرک تحصیلی آن دانشجو تفسیر شود، قطعا مهارت های زندگی و اشتغال در هر فرد دانشجو ایجاد شده و تقویت می شود که متاسفانه در این زمینه دانشگاه های غربی بسیار جلوتر از ما هستند.

جهانی شدن یکی از راه های خروج از بحران

چهره ماندگار عرصه فناوری اطلاعات ایران، با بیان اینکه باید دیدگاه ها را چه درست و چه غلط تغییر داد، گفت: امروز چاره ای جز رفتن به سوی فناوری های نوین نداریم اگر در برهه کنونی حرف از خشکسالی در شهری مانند شاهرود می زنیم به این دلیل است که همچنان بر روی روش های سنتی غرقابی انگور و باغات اصرار داریم و حتی حاضر به پذیرش این اشتباه نیز نخواهیم بود لذا فناوری به ما کمک می کند تا به هر درخت به میزان مورد نیاز آبرسانی کنیم که این امر، تنها یکی از ده ها ویژگی های تکنولوژی در عرصه کشاورزی است.

جلالی با بیان اینکه دوران بستن درب کشور به روی جهانیان تمام شده است، ابراز داشت: زمانی برخی فکر می کردند می توان با درب های بسته ادامه حیات داد اما باید گفت بدون ارتباط با دنیا نمی توان در عصر ارتباطات دوام آورد لذا فناوری های نوین، مشاغل دانش بنیان و جهانی شدن سه اصل و راهکار قطعی خروج ما از بحران های حال حاضر است.

وی افزود: در حال حاضر یک پیشنهاد می توانم برای رفع مشکلات کشور از جمله اقتصاد، اشتغال و تولید ارائه دهم و آن هم این است که مسئولان به تشکیل مثلثی اهتمام ورزند که ضلع نخست آن مشاغل دانش بنیان با حمایت از شرکت های دانش بنیان که از ایده و نظر مالامال هستند، باشد و ضلع دیگرش تعامل جهانی و جهانی اندیشیدن و همچنین ضلع سوم آن تولید و استفاده از فناوری های نوین تشکیل دهد تا در نهایت با استفاده از این مثلث راه توسعه و سعادت را در پیش بگیریم.

ضرورت دور ریختن افکار قدیمی

پدر اینترنت ایران با بیان اینکه امروزه کشورمان در بسیاری از شاخص ها رتبه مناسبی ندارد، گفت: نباید با خودمان تعارف داشته باشیم امروز در بسیاری از شاخص ها ضعیف هستیم و راه برون رفت از آن استفاده از فناوری های نوین و دور ریختن افکار قدیمی است باید دانست که منابع مالی تنها بخش کوچکی از یک تحول عظیم در بحث تولید هستند و مابقی را اعتبار شکل می دهد که نمونه آن را می توان در خرید هواپیما از خارج کشور مشاهده کرد لذا مسئولان ما باید بدانند که در مقابل ایده های نو نباید سریعا مشکلات مالی را پیش کشید.

جلالی درباره نمونه های این ادعا، توضیح داد: برای مثال ایران اسلامی امروز در بحث جهانی شدن و در بین ۱۸۱کشور دنیا رتبه ۱۵۶را دارد و یا در امر اقتصاد رتبه ای بهتر از ۱۵۰ نداریم همچنین در مسائل اجتماعی نیز شاخ هایمان بهتر از رتبه ۱۴۶نیست و توسعه سیاسی مان رتبه ۹۱را در اختیار دارد حال باید از خودمان بپرسیم که دلیل این عقب ماندگی چیست که قطعا نیاز به مراودات جهانی با استفاده از فناوری های دانش بنیان راه حل رفع آن است.

وی ادامه داد: شهرستان شاهرود به عنوان یکی از شهرهای ایران اسلامی و مورد مثال برای رفع مشکلات اقتصادی، دارای دو کارخانه تولید سیم و ژنراتور است اما همچنان در عرصه نگهداری از این دو کارخانه نیز حتی موفق نیستیم چرا که نمی خواهیم از تصورات کهنه و قدیمی مان دست برداریم امروز یک میلیون نوع کابل در دنیا تولید می شود که با استفاده از علم و دانش می توان این کارخانه های را قطب کابل ایران کرد اما اگر ما به این نقطه نمی رسیم باید بدانیم که تنها منابع ملی نیستند که مانع این امر می شوند بلکه بعضا تکنولوژی و دانش می تواند در بسیاری از نقاط راهگشا باشد.