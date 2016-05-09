یاسوج نیازمند ایجاد دو ناحیه ثبتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شهر یاسوج فقط یک ناحیه ثبتی وجود دارد که پاسخگوی نیاز مراجعه کنندگان نیست.

وی بیان کرد: حجم گسترده ای از خدمات را در این شهر یک واحد ثبتی انجام می دهند و این از سرعت عمل کارکنان می کاهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار داشت: طرح پیشنهادی دو ناحیه ثبتی در شهر یاسوج به تصویب رسیده است و امیدواریم که له زودی اجرایی شود.

محوری تصریح کرد: ساختمان ثبت اسناد و املاک واحد یاسوج واحد استيجاری بوده و کاربری غیر اداری نامناسب آن شرايط خدمت رسانی را مشكل کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری ازسخنانش با اشاره به کاداستری کردن ثبت اسناد گفت: کاداستر به عنوان یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در مرکزیت سیستم مدیریت زمین در استان است.

محوری افزود: سیستمهای اطلاعات کاداستر در راستای اخذ، ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی، پردازش، مدیریت، نمایش، کاربرد و تبادل اطلاعات محدوده اراضی و املاک اطلاعات ثبتی استفاده می شود.