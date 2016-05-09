  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

شهردار اصفهان:

توانمندسازی اقتصادگردشگری درهمگرایی با كشورهای جهان را مدنظرداریم

توانمندسازی اقتصادگردشگری درهمگرایی با كشورهای جهان را مدنظرداریم

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: بهره گیری از ظرفیت‌های اقلیمی با رویكردهای زیست محیطی، توانمندسازی اقتصاد گردشگری و ارتقای دیپلماسی شهری از اهداف همایش سه جانبه میان ایران، فرانسه و آلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی ن‍ژاد ظهر دوشنبه در كنفرانس سه جانبه تبادل دانش میان دانشگاه‌های اصفهان، استراسبورگ فرانسه و فرایبورگ آلمان كه در دانشگاه اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: شهر اسطوره ای اصفهان آغوش به روی شهرهای بسیار زیبایی مانند فرایبورگ و استراسبورگ گشوده و این امر رویدادی ارزشمند در راستای تحكیم روابط و مناسبات علمی و بین المللی است.

وی با بیان اینكه در دنیای كنونی عصر ارتباطات و فناوری و عصر تقریب ملل جهان را پشت سر می‌گذاریم، ابراز داشت: در این عصر همگرایی و همبستگی بشریت برای حفظ صلح و آشتی و همچنین تحقق اراده جهانیان برای هم‌طرازی همه جوامع انسانی و میل به پیشرفت و توسعه عدالت دانش محور برای ریشه كن شدن محرومیت های اقتصادی و اجتماعی سراسر گیتی مدنظر خواهد بود.

شهردار اصفهان با بیان اینكه تحول و دگرگونی‌های شتابنده در علوم و فنون موجب تغییرات وسیع در بسیاری از موضوعات و لزوم همگرایی شهرها و كشورهای مختلف شده است، گفت: برگزاری این همایش سه جانبه میان ایران، فرانسه و آلمان فصل نوینی در امر گسترش روابط چند جانبه علمی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیك در راستای ارتقای دیپلماسی علمی و فناوری خواهد گشود.

وی تشابهات پیشینه تاریخی و مدنی شهرهای عضو را بستر و ریشه اصلی این كنفرانس بین المللی برشمرد و گفت: امیدواریم نتایج درخشان این كنفرانس را در قالب یك پروتكل نهایی شاهد باشیم.

جمالی ن‍ژاد با اشاره به اهداف این همایش ابراز داشت: همچنین بسط و گسترش مراودات و داد و ستدهای فرهنگی، تشدید همكاری‌های مشترك در قلمرو دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته روز برای هم‌طراز كردن شاخصه‌های توسعه یافتگی،‌ هم‌اندیشی و مبادله فكر از اهداف این همایش است.

وی اضافه كرد: همچنین بهره گیری از ظرفیت‌های اقلیمی با رویكردهای زیست محیطی، بسط روابط متقابل و مشترك اقتصادی در سطوح به ویژه توانمندسازی اقتصاد گردشگری ارتقای دیپلماسی شهری از دیگر اهداف این همایش است.

کد مطلب 3620884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها