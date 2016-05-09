توانمندسازی اقتصادگردشگری درهمگرایی با كشورهای جهان را مدنظرداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی ن‍ژاد ظهر دوشنبه در كنفرانس سه جانبه تبادل دانش میان دانشگاه‌های اصفهان، استراسبورگ فرانسه و فرایبورگ آلمان كه در دانشگاه اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: شهر اسطوره ای اصفهان آغوش به روی شهرهای بسیار زیبایی مانند فرایبورگ و استراسبورگ گشوده و این امر رویدادی ارزشمند در راستای تحكیم روابط و مناسبات علمی و بین المللی است.

وی با بیان اینكه در دنیای كنونی عصر ارتباطات و فناوری و عصر تقریب ملل جهان را پشت سر می‌گذاریم، ابراز داشت: در این عصر همگرایی و همبستگی بشریت برای حفظ صلح و آشتی و همچنین تحقق اراده جهانیان برای هم‌طرازی همه جوامع انسانی و میل به پیشرفت و توسعه عدالت دانش محور برای ریشه كن شدن محرومیت های اقتصادی و اجتماعی سراسر گیتی مدنظر خواهد بود.

شهردار اصفهان با بیان اینكه تحول و دگرگونی‌های شتابنده در علوم و فنون موجب تغییرات وسیع در بسیاری از موضوعات و لزوم همگرایی شهرها و كشورهای مختلف شده است، گفت: برگزاری این همایش سه جانبه میان ایران، فرانسه و آلمان فصل نوینی در امر گسترش روابط چند جانبه علمی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیك در راستای ارتقای دیپلماسی علمی و فناوری خواهد گشود.

وی تشابهات پیشینه تاریخی و مدنی شهرهای عضو را بستر و ریشه اصلی این كنفرانس بین المللی برشمرد و گفت: امیدواریم نتایج درخشان این كنفرانس را در قالب یك پروتكل نهایی شاهد باشیم.

جمالی ن‍ژاد با اشاره به اهداف این همایش ابراز داشت: همچنین بسط و گسترش مراودات و داد و ستدهای فرهنگی، تشدید همكاری‌های مشترك در قلمرو دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته روز برای هم‌طراز كردن شاخصه‌های توسعه یافتگی،‌ هم‌اندیشی و مبادله فكر از اهداف این همایش است.

وی اضافه كرد: همچنین بهره گیری از ظرفیت‌های اقلیمی با رویكردهای زیست محیطی، بسط روابط متقابل و مشترك اقتصادی در سطوح به ویژه توانمندسازی اقتصاد گردشگری ارتقای دیپلماسی شهری از دیگر اهداف این همایش است.