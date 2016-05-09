به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۲۵۵ این نشریه در خصوص مسائل و تحولات روز جهان و منطقه به زیور طبع آراسته شده است كه نخستین مطلب این شماره، پیام نوروزی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) با محوریت اقتصاد مقاومتی است.
«تحولات اقتصادی و علمی ۲۰۱۵ در یک نگاه» عنوان مقاله بعدی است که به دستاوردها و تحولات اقتصادی و علمی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی میپردازد.
مقاله «یک اقتصاد بارور» نوشته خانم زرین شجری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اجتماعی است که با موشکافی به سابقه اقتصاد مقاومتی در سایر نقاط جهان پرداخته است.
همچنين، «تحلیل استراتژیک بحران یمن در سال ۲۰۱۵ ميلادي» به واکاوی تحولات و جنگ عربستان در یمن در سال ۲۰۱۵ ميلادي میپردازد.
«ریشه اتفاقات اخیر در غرب» مقالهای به قلم محمدهادی تسخیری، است که از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. «بحرانهای عراق، سوریه، یمن و فلسطین: بازگشت به راه حل ایران» مقالهای در خصوص بررسی راهحل ایران برای پایان دادن به بحران در کشورهای فوق است.
«وحشت بمبگذاری در بروکسل و پاریس» به بررسی اقدامات تکفیریهای اروپایی در کشورهای خود میپردازد. «چطور آمریکا از داعش حمایت کرد تا شهر تاریخی پالمیرا را نابود کند» عنوان یکی دیگر از مقالات این مجموعه است.
در بخشي ديگر از اين نشريه، مقالهاي در رابطه با «جنایات جنگی پیمانکارهای آمریکایی در فلوجه عراق» آمده است كه به بررسی جنایات شرکت آمریکایی بلک واتر علیه غیرنظامیهای عراقی در فلوجه میپردازد.
«ایران بعد از تحریمهای قتصادی» مقالهاي ديگر اين نشريه است كه به بررسی شرایط ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها پرداخته است.
آشنايي با «اکو او اسلام»
نشریهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به زبان انگلیسی است که به مدیر مسئولی حمیدرضا آزادی و در قطع رحلی به چاپ رسیده است. این مجله سابقهای بیش از ۲۰ سال در عرصه مطبوعات دارد و توانسته است جایگاه مناسبی در میان اهالی رسانه و مطبوعات خارج از کشور برای خود کسب كند.
تحلیل حوادث و پدیدههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران و جهان؛ معرفی جغرافیای سیاسی-فرهنگی ایران و جهان؛ معرفی فرهنگ و تمدن بشری؛ معرفی اندیشهها و آرای اسلامی در باب سیاست و فرهنگ از جمله اصلیترین مباحث این مجله به شمار میرود.
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