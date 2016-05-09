به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی در آیین اختتامیه سفیران سلامت دانش آموزی و تجلیل از فعالان حوزه سلامت و تندرستی شهر تهران با بیان اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش توجه به موضوع سلامت است،‌ اظهار کرد: باید مدارس، محل آموزش چگونه با هم زیستن و همدیگر را دوست داشتن باشد. دانش آموزان باید در مدارس چگونه با هم زندگی کردن و یک جامعه سالم را تشکیل دادن را فرا بگیرند.

وی خطاب به سفیران سلامت افزود: انتظار می رود سفیران سلامت از فرصت ایجاد شده استفاده لازم را ببرند به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی بهره بگیرید و با ایجاد گروه سفیران سلامت ۹۵، در ارتقای محله، منطقه و شهر خود گام بردارید، همچنین برای ساختن جامعه تان از هم اکنون آغازگر باشید.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین به سفیران سلامت تأکید کرد: با تشکیل گروه های اجتماعی نسبت به محیط زندگی حساس شوند و مداخله های لازم را داشته باشند، چرا که گاهی برخی از مسائل با مداخله فردی حل می شود اما گاهی برای حل برخی مسائل دیگر به کار گروهی نیاز است، از این رو باید با تشکیل گروه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی درست به نتیجه مطلوب دست یافت.

حافظی از سفیران سلامت خواست تا از ظرفیت های شورایاران محلات نیز استفاده کنند.

وی گفت: سفیران سلامت باید با چشمانی باز به محیط نگاه کنند و با ایجاد وفاق از سرمایه‌های شهر صیانت کنند. در این میان گاهی برای مداخله در پیرامون به سطوح بالاتر همچون شورایاران و شورای شهر تهران نیاز است. شورای شهر و شورایاران آمادگی همکاری و همراهی با شما را دارد.

وی با بیان اینکه برای رفع معضلات شهری از جمله فقر باید مسایل به صورت ریشه ای و اصولی و زیرساختی حل و فصل شود، تاکید کرد: کنترل خشم امری پسندیده است ولی برای کنترل خشم دانش آموزان باید زمینه سازی لازم صورت گیرد و محرک‌های خشم شناسایی شود تا بتوان این محرک‌ها را کنترل کرد. مدیریت شهری هر سال بودجه ای را برای مدارس پیش بینی می کند که می‌توان برای این منظور از این بودجه بهره گرفت.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه می‌توان با تدوین دستورالعمل های مشترک آرامش روحی دانش آموزان را تامین کرد، گفت: برای این منظور نیاز است نشست های مشترکی میان مدیریت شهری و آموزش و پرورش برگزار شود که برای برگزاری این نشست ها اعلام آمادگی می کنیم.

وی همچنین گفت: از آموزش و پرورش انتظار داریم مکان یابی مراکز آموزشی را در دستور کار خود قرار دهد، زیرا وقتی دانش آموزی مسافت طولانی را برای تردد بین مدرسه و منزل طی کند، این تردد علاوه بر ترافیک و افزایش آلودگی هوا موجب خستگی مزمن دانش آموز و در نهایت کاهش یادگیری و درک آموزشی آنها می‌شود و هزینه هایی را به اقتصاد خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.