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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

معاون نهاد کتابخانه های کل کشور انتقاد کرد:

پرداخت نشدن سهم نیم درصدی درآمد برخی شهرداری ها به کتابخانه ها

پرداخت نشدن سهم نیم درصدی درآمد برخی شهرداری ها به کتابخانه ها

تبریز - معاون نهاد کتابخانه های کل کشور از عدم همکاری برخی شهرداری های کلانشهر ها در پرداخت نیم درصد از درآمدهای خود به کتابخانه ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شفاعی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کتابخانه های آذربایجان شرقی با تشریح برنامه ها ی نهاد کتابخانه های کل کشور در سال ۹۵ از برنامه این نهاد برای برگزاری نشست های تخصصی کتاب خوانی با دانشگاهیان، آموزش و پرورش و  حوره های علمیه خبر داد و افزود امیدواریم بتوانیم تعیری در فرهنگ کتابخانی  جامعه ایجاد وکنیم.

وی ضمن تقدیر از زحمات مجموغه کتابخانه های استان آذربایجان شرقی، از فعالبت های شبانه روزی جعفری در جذب اعتبار برای این نهاد قدردانی کرد.

شفاعی با بیان اساس نامه نهاد کتابخانه ها و قانون مصوب مجلس در خصوص اختصاص نیم درصد از درآمد های شعرداری ها به نهاد کتابخانه های استان از عدم همکاری برخی از شهرداری های کلانشهر ها کشور در اجرای این قانون گله کرد.

معاون نهاد کتاب خانه های کشور در پایان با اشاره به سوابق مدیریتی شهرام خدایی در عرصه فرهنگی و شهرداری ضمن آرزوی موفقیت برای وی خواستار تعامل سازنده و بیشتر این نهاد با سازمان شهرداری جهت احقاق حقوق کتابخانه دارها شد.

کد مطلب 3620896

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