ضرورت تأسيس اتحاديه علمی ايران و جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اصحاب رسانه، صبح امروز (۲۰ اردیبهشت‌ماه) به منظور تشریح برنامه‌های نشست «گفت‌وگوی فرهنگی ایران و جهان عرب»، در محل این سازمان برگزار شد.

ابراهیمی‌ترکمان‌‌‌ در سخنان آغازین خود، ضمن گراميداشت ياد شهداي اسلام، شهداي هشت سال دفاع مقدس و شهداي اقتدار فرهنگي، بر ضرورت ايجاد راه حل هاي مشترك في مابين ايران و جهان عرب تأكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران از ۳۰ سال گذشته تاكنون، بحث گفت‌وگوي ديني را با اديان مختلف آغاز كرده است و توانسته در اين مسير گام‌هاي بلندي را در راستاي ايجاد و تداوم صلح و همزيستي مسالمت‌آميز بردارد.

رئيس سازمان فرهنگ همچنين، افزود: براين اساس به منظور وجود خلايي در حوزه گفت‌وگو با جهان عرب درصدد آن شديم تا شرايطي را براي برگزاري سلسله نشست‌هاي گفت‌وگوي ايران با جهان عرب فراهم كنيم تا قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فرهنگي كشورمان را عرضه كنيم.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي؛ پیشگام در مسیر ارتباط با جهان عرب

وي با اذعان اينكه امروزه جهان كنوني با گروه‌هاي افراط گرایی توأم با خشونت مواجه است، گفت: با توجه به شرايطي كه در جهان كنوني با آن مواجه هستيم و شرايط حاكم در منطقه، ضروري است تا از طريق گفت‌وگو و از دريچه فرهنگ، روابط را همچون گذشته با جهان عرب، تحكيم دهيم تا زمينه‌ساز بسط و توسعه روابط همه جانبه باشيم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ادامه داد: در اين گفت‌وگوها تلاش ما براين است تا از نخبگان جهان عرب بهره گيريم تا در پيش نشست‌ها حضور و به ارائه نقطه نظرات خود پيرامون توسعه روابط دو كشور بپردازند.

وي در ادامه سخنان خود، تأكيد كرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، پیشگام در مسیر ارتباط با جهان عرب است و مهم‌ترين هدف ما از اين مهم، بحث تقويت اعتدال و جلوگيري از خشونت‌هاي پايدار است.

رئيس سازمان فرهنگ ضمن اشاره به تشكيل دبيرخانه گفت‌وگوهاي آسيايي اظهار كرد: اين دبيرخانه با اهدافي چون همفكري اديان و فرهنگ‌ها به منظور اعتلاي همبستگي در آسيا تشكيل شد و گفت‌وگو با جهان عرب مي‌تواند در اين زمينه مطرح شود كه خوشبختانه با توجه به استقبال نخبگان علمي جهان عرب، چندين پيش نشست را برگزار كرديم.

ابراهيمي‌تركمان ادامه داد: تاكنون پيش نشست‌هايي در دانشگاه‌هاي لبنان، تونس و قطر برگزار شده كه در راستاي آن، فردا ۲۱ ارديبهشت‌ماه نشستي ديگر در محل دانشگاه شهيد بهشتي با حضور ۱۳ نفر از نخبگان علمي جهان آغاز و به مدت سه روز در مراكز ديگر چون دانشگاه علامه طباطبايي(ره) و همچنين، قم برگزار مي‌شود. چند تن از دانشمندان کشورهای الجزایر، عمان، سوریه، تونس و ریاست دانشگاه‌های تهران، اصفهان، شهید بهشتی، دانشگاه مذاهب و شخصیت‌های دیگر در این پیش‌نشست حضور خواهند داشت.

بزرگداشت حسنين هيكل در دانشگاه علامه طباطبايي(ره)

وي با اذعان اينكه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، پُلي براي برقراري ارتباط با متفكران و انديشمندان ايران و جهان عرب است، گفت: در نشستي كه با حضور نمايندگاني از ۱۰ كشور جهان در دانشگاه علامه طباطبايي(ره) برگزار مي‌شود، برنامه بزرگداشت حسنين هيكل، روزنامه‌نگار نامدار و متفكر مصري را در دستور كار داريم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر اينكه حُسن همجواری و همزیستی در سطح جهان بسط و گسترش يابد، گفت: اين پيش نشست‌ها به منظور آشنايي جهان عرب با توانمندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي مختلف به ويژه فرهنگي ترتيب داده شده است تا از طريق گفت‌وگو بتوان به راهكاري براي تسهيل روابط دست يافت.

وي در سخنان پاياني خود، به تهيه و آماده‌‌سازي سه مجله در زمينه گفت‌وگوي ايران و جهان عرب اشاره و تصريح كرد: اين مجله‌ها براساس ديدگاه و نقطه نظرات انديشمندان جهان عرب، در دست تهيه و اقدام است كه به سه زبان فارسي، انگليسي و عربي منتشر خواهد شد.

بنابر اعلام این خبر، سلسله نشست‌های «گفت‌وگوی فرهنگی با نخبگان جهان عرب» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور نمایندگانی از ۱۰ کشور جهان از روز سه‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه به مدت ۳ روز در تهران (دانشگاه‌های شهید بهشتی ـ علامه طباطبایی(ره)) و قم برگزار می‌شود.