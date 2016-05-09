به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مبلغی، ظهر دوشنبه، در نخستین نشست کنفرانس بین‌المللی علوم دینی و مبارزه با افراطی‌گری، گرایش به سمت قرائت‌های غلط و غیر فطری را ریشته در نیاموختن علوم دینی عنوان کرد و گفت: باید علوم دینی را در مسیر تحول و تطور قرار داد.

وی که معقتد است، کسی که علوم دینی را نمی‌آموزد به‌سوی افراط ‌و تفریط می‌رود، بیان کرد: باید جوانان خود را که به سمت نادرست اندیشی می‌روند از این مهلکه نجات دهیم.

وی ادامه داد: یکی از این کلماتی که برداشت نادرست از آن شده، جهاد است، جهادی که بلای جان شده درحالی‌که آمده بود تا انسان را نجات دهد اما امروز به‌عنوان جهاد بدترین قتل‌ها را انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام مبلغی تصریح کرد: ازنظر علمی مشترکات شیعه و سنی زیادی وجود دارد که باید روی این اشتراکات کارکرد.

مبلغی افزود: قواعد و گزاره‌های خاصی باید در فقه و دیگر علوم ما درج شود که نبود آن برای علم ما کاستی بزرگی است.

وی با تأکید بر این که ما موظفیم به وحدت در علوم دینی برسیم، تصریح کرد: امروز در تبلیغات خود می‌گویند که قرآن کتاب تولید و ترویج خشونت است اما قرآن در سطحی کامل‌تر از انسانیت است.