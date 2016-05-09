به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عابدی ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث زائرسرای ارزان‌قیمت استان‌های بوشهر و فارس در مشهد اظهار کرد: طرح احداث زائرسراهای ارزان‌قیمت استانی در مشهد از دو سال گذشته کلید خورده و تاکنون توفیقات خوبی داشته است.

وی افزود: تاکنون ۱۶ هزار مترمربع زمین از سوی شهرداری مشهد به منظور احداث زائرسرای ارزان‌قیمت به بنیادهای زائر امام رضا(ع) استانی واگذار شده است.

مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا(ع) تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵ زائرسرای استانی و پیشتاز در حال احداث در کلان‌شهر مشهد است که از این تعداد هشت پروژه پیشتاز و مابقی پروژه‌های استانی هستند.

عابدی تصریح کرد: از مجموع پروژه‌های زائرسرای ارزان‌قیمت که در حال احداث است، ۳۱ پروژه توسط شهرداری مشهد دارای زمین و پروانه رایگان شده‌ است که در مجموع ۲.۵ هکتار زمین واگذار شده و از این میزان حدود ۱۶ هزار متر زمین توسط شهرداری مشهد واگذار شده است.

آیت‌الله اسدالله ایمانی نماینده ولی‌فقیه در فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث زائرسرای ارزان‌قیمت استان‌های بوشهر و فارس در مشهد، اظهار کرد: بسیار خوشحالم از این که امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث دو زائرسرای ارزان‌ قیمت در جوار بارگاه منور و ملکوتی امام رضا(ع) هستیم.

وی افزود: از عنایات و توجهات مقام معظم رهبری نسبت به زائران حرم مطهر رضوی و دستوری که صادر فرمودند تا برای اقشار متوسط و کم‌درآمد زائرسرای ارزان‌قیمت احداث شود، سپاسگزارم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه مقدمات لازم برای احداث زائرسرای ارزان‌قیمت استان فارس در مشهد مقدس فراهم شده است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

آیت‌الله ایمانی با بیان اینکه پیمانکار پروژه مشخص شده است، گفت: اعتبارات لازم برای آغاز عملیات اجرایی احداث زائرسرای ارزان‌قیمت استان فارس تأمین شده است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

وی با تقدیر از عنایات ویژه نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم این پروژه‌ها قطعاً خیرات و برکات فراوانی خواهد داشت.

امام‌جمعه شیراز گفت: شهردار شیراز برای واگذاری زمین به خراسان رضوی و احداث زائرسرای ارزان‌قیمت در این شهر اعلام آمادگی کرده است که امیدواریم با اجرایی شدن این موضوع شاهد حضور زائران در حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) باشیم.

آیت‌الله ایمانی تصریح کرد: اقدام شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد در واگذاری زمین رایگان برای احداث زائرسرای ارزان‌‌قیمت استانی بسیار پسندیده است.

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد برای احداث زائرسراهای ارزان‌قیمت در مشهد پروانه رایگان واگذار کرده است، بیان کرد: تعداد ۱۳ پروژه زائرسرای ارزان‌قیمت عملیات اجرایی خود را آغاز کرده و تعدادی دیگر در مرحله اخذ مجوزهای لازم هستند.

مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا(ع) افزود: از پروژه‌های پیشتاز زائرسرای ارزان‌قیمت یک پروژه به بهره‌برداری رسیده است که امیدواریم در سال جاری شاهد افتتاح چهار پروژه دیگر باشیم.

عابدی تصریح کرد: شهرداری مشهد تنها در یکی از زائرسراها حدود ۱۰ میلیارد تومان پروانه احداث رایگان صادر کرده است که نشان از اهتمام شهرداری و شورای اسلامی شهر دارد.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد ۵۰ باب حسینیه زائرپذیر موقوفه مشمول مصوبه شورای اسلامی در ارتباط با ارائه مشوق‌های لازم برای احداث زائرسراها و ارائه خدمات مطلوب به زائران شده‌اند و می‌توانند پیرو شرایط و ضوابط بنیاد زائر اقدام به تأسیس زائرسرای ارزان‌قیمت کنند.