به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، محمد مشتری اظهار داشت: با آغاز بارش باران، گردنه اسدلي در محور بجنورد به اسفراين، گردنه امين الله، جوزك و چمن بيد در محور بجنورد به جنگل گلستان با مه گرفتگي شديد روبرو است.

وی افزود: بررسی نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و تصاوير ماهواره اي بيانگر فعاليت سامانه بارشي بتناوب تا فردا بعدازظهر در سطح استان به صورت وزش باد(برخي مناطق خيلي شديد) رگبار باران، رعدوبرق و در ارتفاعات مه غليظ است.

مدير راهداري راه و شهرسازي استان تصریح کرد: طی مدت مذكور وقوع رواناب و آبگرفتگي معابر و اختلال در رفت و آمد جاده هاي كوهستاني قابل انتظار است.

مشتری با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی به‎ویژه سرعت مطمئنه در محورها در موقع مه و باران لازم و ضروری است خاطرنشان کرد: رانندگاني كه قصد تردد در اين محورها را دارند توصيه می شود، وسايل نقليه خود را به تجهيزات ايمني مجهز ودرمحورهاي مه آلود چراغ هاي مه شكن را روشن كنند.

وی از تمام رانندگانى كه قصد عبور از محورهاي استان را دارند، خواست قبل از حركت از طريق شماره ارتباطي ۱۴۱ و يا تلفن -۳۲۲۶۱۰۰۰ از آخرين وضعيت مسير تردد خود اطلاع يابند.