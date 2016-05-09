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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شبکه ارتباطات زیرساخت؛

دسترسی ۸۰ درصد خانوار به اینترنت پرسرعت/ سرعت ۲۰ مگابیت می‌شود

دسترسی ۸۰ درصد خانوار به اینترنت پرسرعت/ سرعت ۲۰ مگابیت می‌شود

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از فراهم آوردن امکان دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به باندپهن و افزایش سرعت دسترسی مشترک به ۲۰ مگابیت بر ثانیه به عنوان سیاستهای در دست انجام اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی آریانیان در تشریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی شرکت ارتباطات زیرساخت بر توسعه زیرساخت های ارتباطی با استفاده از توانمندی های داخلی و دانش بومی تاکید کرد و گفت: تامین امنیت در فضای مجازی و توسعه شبکه پهن باند ۲ راهکار اصلی عملیاتی سازی این سیاست است.

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور توضیح داد: برای تامین امنیت در فضای مجازی استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه صیانت اجتماعی و سامانه­ های امنیت شبکه را در دست اجرا داریم و برای توسعه شبکه پهن باند نیز برنامه هایی با هدف امکان دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به پهن باند، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتباطات بین‌الملل در دست اقدام است.

وی گفت: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، نیازمند اجرای چهار طرح توسعه همه جانبه شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری و توسعه ارتباطات بین الملل هستیم. در این راستا اجرای طرح توسعه همه جانبه با توسعه شبکه کابل فیبرنوری، ارتقای شبکه انتقال، توسعه شبکه ملی دیتا و سوئیچ، توسعه مدیریت و امنیت شبکه دیتا و توسعه پهنای باند بین الملل عملیاتی می‌شود.

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور، تصریح کرد: برای توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه های مادر مخابراتی، راهکارهایی چون بهینه سازی سیستم های انتقال، بازاریابی خدمات، بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو، بهینه سازی های مدیریت و امنیت شبکه، شبکه دیتا و سوئیچ، شبکه فیبرنوری، ساختمان و تاسیسات و نظارت و ارزیابی فنی شبکه های مادر مخابراتی پیش بینی شده است.

آریانیان با اشاره به طرح توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری گفت: حفاظت فیزیکی، پدافند غیر عامل و سیستم امنیتی یکپارچه در تمام حوزه ها مورد توجه قرار دارد و برای طرح توسعه ارتباطات بین الملل نیز، توسعه ترانزیت، توسعه و ایجاد IXP بین المللی و IXP منطقه‌ای در ایران و تبدیل سوئیچ بین‌الملل به NGN به عنوان برنامه های ویژه در دستور کار است.

وی اضافه کرد: همچنین توسعه سرویسها، سرمایه گذاری در فیبرهای نوری بین الملل، ایجاد POP بین الملل در ایران و سایر کشورها و ایجاد پردیس ارتباطی (بومهن ،همدان ، اصفهان) و توسعه و بازاریابی سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات بین الملل مورد توجه قرار دارد .

کد مطلب 3620907

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