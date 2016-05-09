به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی آریانیان در تشریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی شرکت ارتباطات زیرساخت بر توسعه زیرساخت های ارتباطی با استفاده از توانمندی های داخلی و دانش بومی تاکید کرد و گفت: تامین امنیت در فضای مجازی و توسعه شبکه پهن باند ۲ راهکار اصلی عملیاتی سازی این سیاست است.

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور توضیح داد: برای تامین امنیت در فضای مجازی استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه صیانت اجتماعی و سامانه­ های امنیت شبکه را در دست اجرا داریم و برای توسعه شبکه پهن باند نیز برنامه هایی با هدف امکان دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به پهن باند، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰مگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتباطات بین‌الملل در دست اقدام است.

وی گفت: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، نیازمند اجرای چهار طرح توسعه همه جانبه شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه‌های مادر مخابراتی، توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری و توسعه ارتباطات بین الملل هستیم. در این راستا اجرای طرح توسعه همه جانبه با توسعه شبکه کابل فیبرنوری، ارتقای شبکه انتقال، توسعه شبکه ملی دیتا و سوئیچ، توسعه مدیریت و امنیت شبکه دیتا و توسعه پهنای باند بین الملل عملیاتی می‌شود.

معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی ارتباطات زیرساخت کشور، تصریح کرد: برای توسعه و بهینه سازی خدمات شبکه های مادر مخابراتی، راهکارهایی چون بهینه سازی سیستم های انتقال، بازاریابی خدمات، بهینه سازی سیستمهای تغذیه نیرو، بهینه سازی های مدیریت و امنیت شبکه، شبکه دیتا و سوئیچ، شبکه فیبرنوری، ساختمان و تاسیسات و نظارت و ارزیابی فنی شبکه های مادر مخابراتی پیش بینی شده است.

آریانیان با اشاره به طرح توسعه سرمایه انسانی و راهبردهای حاکمیتی و ارتقاء بهره‌وری گفت: حفاظت فیزیکی، پدافند غیر عامل و سیستم امنیتی یکپارچه در تمام حوزه ها مورد توجه قرار دارد و برای طرح توسعه ارتباطات بین الملل نیز، توسعه ترانزیت، توسعه و ایجاد IXP بین المللی و IXP منطقه‌ای در ایران و تبدیل سوئیچ بین‌الملل به NGN به عنوان برنامه های ویژه در دستور کار است.

وی اضافه کرد: همچنین توسعه سرویسها، سرمایه گذاری در فیبرهای نوری بین الملل، ایجاد POP بین الملل در ایران و سایر کشورها و ایجاد پردیس ارتباطی (بومهن ،همدان ، اصفهان) و توسعه و بازاریابی سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات بین الملل مورد توجه قرار دارد .