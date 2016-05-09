نهضت تالیف کتاب با هدف مقابله با تحریف تاریخ ایران شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ای از کتاب های تاریخی منتشر شده توسط مؤسسه انتشاراتی قدر ولایت عصر روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت با حضور محمدحسین صفارهرندی در سالن یاس نمایشگاه بین‌المللی کتاب رونمایی شد.

صفارهرندی در این نشست با تشکر از مجمع ناشران انقلاب اسلامی به منظور برپایی سالن یاس که امکان درست مطالعه کردن و درست انتخاب کردن کتاب در اختیار مخاطبان قرار می دهند، گفت: کار بزرگ دوستان ما در انتشارات قدر ولایت چیزی نیست که من بخواهم در چند کلام درباره اش صحبت کنم. ۲۴ سال قبل فعالیت آن مانند نهال کوچکی آغاز و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است. البته درباره تاریخ قبل از انقلاب دوستان زیادی هستند که در کار تالیف کتاب هستند اما متمرکز شدن بر روی تاریخ معاصر با نگاه سالم منصفانه توأم با فهم درست و خارج از احساسات محصولی است که قدر ولایت آن را به جامعه کتابخوان تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به کتاب های رونمایی شده در این جلسه گفت: درباره رضاخان دیکتاتور این روزها خیلی ها روی منبر می روند که بخش عمده ای از حرف هایشان محصول کینه‌ورزی‌های انقلابی است در حالی که نه تطبع انقلابی دارند و نه دریافت ویژه ای از آن دوران و نه حتی سندی. بلکه سعی می کنند القائاتی کنند برای تخطئه دوران انقلاب اسلامی، چنانچه پهلوی ها هم زمانی که خود به حکومت رسیده اند، دوران پیش از خود را به لجن کشیده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آنچه مایه تاسف است این است که برخی از نوچه های رژیم گذشته دستاوردهای انقلاب را به کمک امکانات حکومتی بی اهمیت جلوه می دهند. آثاری که امروز از آنها رونمایی شد هر چند که برخی از مطالبشان بازتاب دهنده مطالبی است که پیش از این گفته شده است، اما این مطالب از دل مدارک، اسناد، کتاب ها و قضاوت های قبلی بیرون آمده اند. به عنوان مثال وقتی در یکی از این کتاب ها ۱۹۰ تصویر از دوران رضاخان را می بینیم، تازه متوجه می شوید که بسیاری از آنچه وی کرده است، نه یک اتفاق بلکه سیره باور و رویه جاری او بوده است.

وی ادامه داد: وقتی کتاب خاطرات علم را می خوانیم، متوجه می شویم که اینطور نبوده که پادشاه محض تفنن روزی، غلطی بکند و دیگر به سراغش نرود بلکه این غلط ها جزء رویه جاری زندگی بوده و دائما به افعال حرامی می پرداخته که حتی یکی از آنها برای یکسال عادی هزینه زیادی را دارد و متاسفانه امروز نیز حرکت هایی را شاهدیم که می توان از آن به بالا بردن پرچم احیاء رژیم فاسد پهلوی و به تعبیر رهبر انقلاب، بزک آن چهره پلید از آن یاد کرد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ضد انقلاب خارج از کشور امروز به صورت رسمی اعلام می کند که سعی دارد صورت تازه‌ای از تاریخ را برای نسلی که آن را ندیده روایت کند. این افراد در دوره ای هم متاسفانه میدان دار اصلی شده اند، اما خوشحالیم که امروز غلبه با صداهایی همچون نویسندگان موسسه قدر ولایت است. رسالت این موسسه به نظر من جلوگیری از تحریف تاریخ است. جوان امروز باید بداند که وقتی ما می گوییم جشن هنر شیراز در سال ۵۵ اقدامی فضاحت‌آمیز بوده است، معنایش چیست و چه حرکتی بوده که حتی روزنامه های وابسته به رژیم هم در آن زمان بر علیه او مطلب نوشتند. به باور من حرکت هایی مانند انتشار این کتاب ها آنچه که مسیر سهم تاریخی صحیح مردم را سد می کند، برطرف می سازد.

صفارهرندی همچنین گفت: ما امروز نیازمند مقابله با تحریف تاریخ هستیم؛ چراکه مخالفان انقلاب اسلامی سفره ای از تاریخ پیش رویمان باز کرده اند که بوی تعفن و دروغ می دهند سعیشان این است که چهره های پلید را فرشته جلوه دهند، اما مگر می شود فردی قاتل، دیکتاتور، هوس‌باز، سوءاستفاده‌چی و... مانند رضاشاه را پاک نشان داد. آثار تاریخی ما باید محل اعتبار و عبرت‌آموزی باشد.

همچنین در این مراسم، محمد عطایی مدیر نشر قدر ولایت نیز در سخنانی گفت: تاریخ جایگاه شایسته ای در هدایت ملت ها دارد. و متاسفیم که در نمایشگاه کتاب امسال شاهد آثاری هستیم که سعی دارند تاریخ را به شکل دیگری نمایش دهند. ما با توجه به این مسئله و حساسیت ویژه ای که رهبر انقلاب به مسئله تاریخ دارند، سعی کردیم در کتاب هایمان تاریخ معاصر ایران را با زبانی صادق و با اسنادی متقن در اختیار عموم قرار دهیم.

در این مراسم، از کتاب هایی با عنوان «دولتمردان فرهنگی و فرهنگ دولتمردان»، «حزب اعتماد ملی»، «رضاخان در قاب ۱۹۰ تصویر»، «اشتباه تاریخی مصدق»، «مدارس جدید و نفوذ فرهنگی غرب در ایران» و «دخترهای فرهنگی دهه اول انقلاب» رونمایی شد.