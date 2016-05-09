شرکت های دانش بنیان تا ۵ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صادقی ظهر دوشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی که در دانشکده آینده پژوهی برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه خام فروشی در نفت و سایر اقلام صادراتی موجب شده نتوانیم از ظرفیت های خود بخوبی استفاده کنیم.

وی افزود: در محصولاتی مانند گیاهان دارویی در شرایطی که می توانیم این کالا را با فرآوری با ارزش افزوده بالا صادر کنیم اما خام فروشی می کنیم و کشورهایی مانند آلمان و انگلستان این محصول را با فرآوری با قیمتهای گزافی می فروشند.

مشاور هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: خام فروشی در همه بخشهای کشاورزی، صنعتی، موادمعدنی معضلی است که سرمایه های ما را به هدر داده و چون در برخی موارد به دانش روز تسلط نداریم این موضوع باعث شده تا در رقابت با دیگران هم عقب بمانیم.

صادقی یادآورشد: استفاده از دانش روز و روشهای جدید میتواند هزینه تولید و ضایعات ما را کاهش داده و حتی به یک چهارم تقلیل دهد که این کار رقابت پذیری با خارجی ها را بالا می برد.

وی بیان کرد: رقابتی شدن در تولید کالا با دانش ممکن می شود و درشرایطی که در کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۱۸ هستیم باید بستر لازم را برای بهبود این وضعیت فراهم کنیم.

صادقی اظهارداشت: نبود آرامش و ثبات سیاسی، کم توجهی به بازاریابی و فروش بویژه صادرات موجب شده از بازار ۸۰ میلیونی داخلی و ۴۰۰ میلیون نفری پیرامون خود غافل شویم و قاچاق کالا و واردات بی رویه نیز این موضوع را تشدید کرده است.

مشاور هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در حوزه فرهنگی هم مشکلاتی داریم که نبود نگاه کلان به توسعه، ضعف در کار جمعی و کیفیت پایین کالای تولیدی از آن جمله است که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توسعه اقتصادی در محور کار قرار گرفته است.

صادقی گفت: دولت با تعامل سازنده با جهان و تقویت عوامل داخلی و توسعه فراگیر و همه جانبه تلاش کرده تا به توسعه صادرات کمک کند و از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان گام بردارد.

شرکت های دانش بنیان درقطع وابستگی به نفت موثرند

وی اضافه کرد: توسعه با استفاده از مزیت های نسبی و منطقه ای و قطع وابستگی به نفت و افزایش صادرات محقق می شود اما توجه به شرکت های دانش بنیان در کشور ما بسیار پایین است لذا باید کاری کنیم تا برای رسیدن به توسعه پایدار به جای خام فروشی، کالای نهایی صادر کنیم.

صادقی اضافه کرد: در اقتصاد دانش بنیان خلاقیت، نوآوری، برای رسیدن به تولید ثروت محور کار قرار دارد و در حالی که صنعت سبز می تواند با ارزش افزوده بالا به صادرات ما کمک کند لازم است در این مسیر حرکت کنیم.

مشاور هیئت عامل صندوق شکوفایی و نوآوری نهاد ریاست جمهوری گفت: در سال قبل درآمد نفتی ما حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که این میزان بخشی از صادرات یک شرکت شاخص و برندینگ در کشورهاست و در حالی که داروهای نوترکیب مانند سرطان و ام اس برای هر گرم ۱۰۰ دلار معادل سه بشکه نفت قیمت دارد لازم است بسرعت در این مسیر حرکت کنیم.

فنآوری، پیش نیاز تولید رقابتی است



وی بیان کرد: برای تولید ثروت باید شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم زیرا فنآوری پیش نیاز تولید رقابتی است و اگر دانش روز را فرابگیریم و به سمت واردات دانش فنی برویم موفق خواهیم شد.

صادقی اظهارداشت: دانشگاه و صنعت باید خود را متحول و دولت نیز فضای کسب و کار آسان را فراهم کند و با جدی گرفتن تحقیق و توسعه در داخل و وارد کردن دانش از خارج می توان تحول ایجاد کرد.

وی بیان کرد: در تولید مقاله در منطقه اول و در جهان در رتبه ۱۶ هستیم اما در نوآوری در ردیف ۱۰۳ قرار داریم لذا باید به سمتی برویم که دانش های ما کاربردی باشد.

مشاور هیئت عامل صندوق شکوفایی و نوآوری نهاد ریاست جمهوری افزود: در سال گذشته برای پایان نامه های دانشگاهها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شد که اگر ۵۰ میلیارد تومان آن را برای پروژه هایی که از آن فنآوری استخراج می شود هزینه کرده بودیم و شرکت های دانش بنیان شکل می گرفت متحول شده بودیم.

صادقی یادآورشد: برخی صنایع ما قدیمی است و دیگر نمی تواند با خارجی ها رقابت کند و در تولید و توسعه فنآوری رشد قابل توجهی نداشته ایم و به همین دلیل عقب مانده ام و تا زمانی که از روش سنتی به مدرن نرویم درجا خواهیم زد.

وی اضافه کرد: دانشگاههای ما در ابعاد نظری و تئوری تلاش زیادی کرده اند اما این فعالیتها کابردی نبوده در حالی که باید دانشها ما را به تولید و ثروت برساند و اقتصاد کشور را متحول کند.

صادقی اظهارداشت: مهمترین وظیفه دولت بسترسازی، سیاست گذاری، هدایت، نظارت و تصمیم گیری درست است تا رتبه ایران در کسب و کار ارتقاء یابد و دانشگاهها نیز به عنوان مغز متفکر دستگاههای اجرایی و کارآفرینان باید ایده های عملی را آموزش دهند.

وی تصریح کرد: دانشگاهها باید دانش بنیان شوند و دیگر از توسعه کمی فاصله بگیرند زیرا در حال حاضر با داشتن ۲۶۰۰ دانشگاه سه برابرکشور فرانسه واحد آموزش عالی داریم اما اثربخشی ما بسیار پایین است و این نقصیه باید برطرف شود.

صادقی گفت: بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل نیازمند شغل و کار هستند و اگر نتوانیم بستر اشتغالزایی را با ایده های نو فراهم کنیم با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد در حالی که همین دانشجویان باید کارآفرین باشند و برای دیگران شغل ایجاد کنند.

وی بیان کرد: آموزش، پژوهش و فنآوری باید در دانشگاهها جدی گرفته شود و کیفیت آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل این آموزشها کاربردی باشد و به کار اید به همین دلیل باید در دانشگاهها دنبال مهارت آموزی باشیم.

صادقی یاداورشد: در حال حاضر نیازمند فارغ التحصیلان باسواد، کاربلد با مهارت لازم هستیم و باید آموزشهای اصولی، کیفی، فنی و مهارتی در همه دانشگاهها جدی گرفته شود.

وی اضافه کرد: اگر ۱۰ درصد اساتید و دانشجویان فعلی دانشگاهها به سمت مهارت آموزی و پژوهش و فناوری بروند می توانیم با دانش به تولید و ثروت برسیم و این حرکت اقتصاد و اشتغال جوانان و کشور را تضمین می کند.

بسته حمایتی در صندوق نوآوری و شکوفایی

صادقی گفت: قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان و تجاری سایز نوآوریها و خلاقیت ها در سال ۸۹ تصویب و در سال ۹۱ تاسیس شد و هم اکنون ۲۳۵۰ شرکت دانش بنیان داریم که این تعداد در سال ۹۲ حدود ۱۰ شرکت و سال ۹۳ تعداد ۱۳۸۵ مورد بود.

وی اظهارداشت: با دادن تشویق های مناسب به شرکت های دانش بنیان از جمله معافیت ۱۵ ساله مالیاتی،

معافیت ۱۵ ساله از حقوق گمرکی، معافیت سربازی، فعالیت در شعاع ۵۰ کیلیومتری با رعایت محیط زیست،

تلاش شده از این شرکت ها حمایت شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی با ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار

صادقی گفت: این صندوق در حال حاضر ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و قادر است سالانه یک هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان پرداخت کند تا ایده های خود را تجاری سازی کنند.

مشاور هیئت عامل صندوق شکوفایی و نوآوری نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: بعد از صندوق توسعه ملی می توان گفت صندوق نوآوری وشکوفایی بزرگترین صندوق کشور است که هر سال بودجه اش بیشتر می شود.

پرداخت تسهیلات از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۵ میلیارد تومان

وی اضافه کرد: بودجه ما سرمایه ای است و هر سال اضافه می شود و قرار است سه درصد بودجه کشور در سال اول و پنج درصد در سال دوم به این صندوق واریز شود و با این اعتبار قادریم حمایت خوبی از شرکت های دانش بنیان انجام دهیم.

صادقی گفت: بودجه صندوق مستقل و ویژه شرکت های دانش بنیان است و به شرکت های دولتی تعلق نمی گیرد و هر شرکتی که با دانش خود بتواند کالای با ارزش افزوده تولید کند می تواند از تسهیلات صندوق استفاده کند.

وی بیان کرد: برای تحقیقات، پژوهش، رشد و پیش رشد اعتباری از صندوق تعلق نمی گیرد اما از ابتدای لحظه تجاری سازی حتی نمونه سازی آمادگی داریم تا تسهیلات لازم را به متقاضیان پرداخت کنیم.

صادقی اظهارداشت: اگر شرکتی دانش بنیان شده باشد و طرجی در حوزه فنآوری داشته باشد می تواند از تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و برای تجاری سازی تا سقف ۵ میلیارد تومان با کارمزد ۱۲ درصد برخوردار شود.

مشاور هیئت عامل صندوق شکوفایی و نوآوری نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: برای تولید انبوه از یک تا ۱۰ میلیارد تومان و برای سرمایه درگردش تا سقف دو میلیارد تومان تسهیلات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری پرداخت می کنیم.

وی اضافه کرد: برای کمک به توسعه فروش، فروش اقساطی و لیزینگ و کمک به پرداخت سود بانکی هم به شرکت های دانش بنیان تسهیلات می دهیم و با پرداخت کمک های بلاعوض، صدور انواع ضمانت نامه، کمک به خرید و فروش فنآوری، پوشش بیمه ای محصولات و خدمات نیز بسته حمایتی تعریف شده است.