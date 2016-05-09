به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستانی ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره نوجوان سالم در همدان با بیان اینکه امروز با یک جنگ همه جانبه فرهنگی و غیر اسلامی مواجه هستیم، گفت: مردم با واژه جنگ نرم از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و گفتاری توسط سخنرانان آشنا هستند.

وی تاکید کرد: قدرت های بزرگ و استکبار جهانی با تمام قوا و امکانات دیداری و شنیداری علیه جمهوری اسلامی قد علم کرده اند.

سعید گلستانی با مطرح کردن اینکه هدف دشمنان برای پیروزی امروز نیست زیرا آنها می دانند جان فدائیان اسلام و سربازان انقلاب هنوز زنده هستند و آنها اجازه میدان داری و مجال فعالیت های سیاسی و فرهنگی را در داخل کشور نمی دهند، ادامه داد: هدف دشمنان استفاده فرهنگی از ذهن نسل آینده است.

وی با بیان اینکه آنها دوست ندارند نسل جدید همچون شهید فهمیده از جان خود بگذرند و جلوی دشمن ایستادگی کنند و یاد ۳۷ هزار دانش آموز شهید را گرامی دارند، گفت: دشمن تربیت نسلی که نسل ماهواره و برنامه های مبتذل باشد و بی دینی به بار بیاورند را هدف قرار داده است.

دانش آموزان باید رفتارهای پر خطر را بشناسند

گلستانی خطاب به دانش آموزان با بیان اینکه نقش شما دانش آموزان باید نقش همان دانش آموزانی باشد که در ۸ سال دفاع مقدس همراه با معلمان خود وارد جبهه های جنگ شدند، گفت: دانش آموزان باید رفتارهای پر خطر را بشناسند.

وی با بیان اینکه حجاب یک سنگر است و اگر این سنگر را از شما بگیرند به یک شخصیت بی هویت تبدیل خواهید شد، گفت: دشمن قصد دارد با تبلیغات رسانه ای هویت ملی و دینی را از دانش آموزان بگیرد.

گلستانی با بیان اینکه یکی از هدف های پیشگیری، دشمن شناسی است و دشمن راههای پررنگ و فریبی را جلوی پای افراد پهن می کند و گاهی بدون اینکه خودمان آگاه باشیم در دام دشمن گرفتار می شویم، گفت: تغییر در سبک زندگی به آرامی شکل می گیرد.

اعتیاد یک خطر و تلفن همراه اگر مدیریت نشود یک خطر بزرگتر است

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه اعتیاد یک خطر و تلفن همراه اگر مدیریت نشود یک خطر بزرگتر است، گفت: با کمک مدیران و معاونان آموزش و پرورش طرح «همیار پیشگیری» در آموزش و پرورش استان همدان به عنوان یک طرح نمونه ملی طراحی شده تا دانش آموزان در مقابله با آسیب های اجتماعی به خود کنترلی اجتماعی برسند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش همدان نیز با بیان اینکه امسال جشنواره نوجوان سالم پنجمین دوره را پشت سر گذاشت، گفت: آثار ارسالی ۷۰ درصد افزایش داشته است.

عبدالله جعفری گفت: از برندگان این جشنواره که نماینده ۲۶ هزار دانش آموز و ۲۳ هزار فرهنگی استان هستند، تقدیر شد.

جعفری ابراز امیدواری کرد: این کار ارزشمند آموزش وپرورش در راستای فراگیر کردن نهضت فرهنگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر و در راستای رفع دغدغه های اولیا و دانش آموزان موثر واقع شود.