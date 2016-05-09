ارائه ۴۴ مقاله پژوهشی در كنفرانس سه جانبه تبادل دانش در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید كمیل طیبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه كنفرانس سه جانبه تبادل دانش میان دانشگاه‌های اصفهان، استراسبورگ فرانسه و فرایبورگ آلمان كه در دانشگاه اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: در این كنفرانس دو روزه پژوهشگران و استادان این سه دانشگاه، ۴۴ مقاله در حوزه های فرهنگ، روان شناسی، هنر، باستان شناسی، كاربردهای علوم طبیعی، روابط سیاسی و روابط بین المللی ارائه خواهند كرد.

وی افزود: در پایان هر روز كنفرانس میزگرد بررسی نتایج برگزار و در پایان روز دوم در قالب یك كنفرانس دستاوردهای علمی این كنفرانس ارائه خواهد شد.

رئیس كنفرانس بین المللی تبادل علم ایران، فرانسه و آلمان با بیان اینكه كنفرانس بعدی در سال ۲۰۱۷ در استراسبورگ فرانسه و سال ۲۰۱۸ نیز در فرایبورگ آلمان خواهد بود، بیان داشت: دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ در سال های گذشته به مبادله استاد و دانشجو می پرداختند و بر این اساس این مراكز علمی در آینده نیز افزایش پیدا خواهد كرد.

وی اضافه كرد: اعطای فرصت های مطالعاتی به استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بورس های تحقیقاتی، برگزاری مدرسه های تابستانی و زمستانی و کنفرانس های مشترک و برنامه ریزی برای حضور استادان دانشکده ریاضیات دانشگاه استراسبورگ در دانشگاه، برنامه ریزی برای حضور استادان دانشکده های فیزیک و شیمی دانشگاه فرایبورگ در دانشگاه اصفهان و توافق در زمینه دو برابر شدن مبادلات دانشجویی موجود میان دو دانشگاه نیز از دستاوردهای مذاکرات مسئولان این دو دانشگاه است.

به گزارش مهر، كنفرانس بین المللی سه جانبه «تبادل دانش بین كشورهای ایران، فرانسه و آلمان» روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.