امام جمعه قزوین به عیادت مادر دو شهید رفت

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله عبدالکریم عابدینی عصر دوشنبه باحضور دربیمارستان دهخدای قزوین از معصومه اکبری رضایی فرد، مادر شهیدان قنبری و خواهر شهید اکبری رضایی فرد که به دلیل عارضه تنگی نفس، سرفه و پنومونی در این بیمارستان بستری شده است، عیادت کرد.

آیت‌ الله عابدینی در این دیدار گفت: خانواده‌های شهدا کانون نشر فرهنگ شهادت، ایثار، فداکاری، استقلال، آزادگی، عزت، اقتدار و امنیت ملی هستند.

وی تصریح کرد: شهدا پرچمداران دین بودند و مزار شهدا با همه زیبایی‌ها، حماسه آفرینی‌ها، حمایت از دین و حساسیت در مقابل اجانبی که به مرزهای جغرافیایی، فکری، اندیشه و ایمان ما سوء قصد داشتند، شعبه‌هایی از کربلای اباعبدالله الحسین (ع) بشمار می روند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهارداشت: خانواده شهدا برای مواجهه با اجانبی که به سرزمین فکری، معنوی، اخلاقی و ایمانی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب تهاجم فرهنگی فکر می‌کنند، ایستاده و راه شهیدان را ادامه خواهند داد و امانتی که شهیدانشان از آن پاسداری کردند را به صاحب اصلی آن یعنی امام زمان (عج) خواهند سپرد.

معصومه اکبری رضایی فرد، مادر شهیدان قنبری و خواهر شهید اکبری رضایی فرد هم در این دیدار ضمن تشکر از نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین و ابراز رضایت از رسیدگی‌ مسئولان بیمارستان گفت: به دلیل عفونی بودن ریه‌ها به بیمارستان آمده‌ام و از پرسنل، پرستاران و مدیران بیمارستان دهخدای قزوین رضایت دارم و رسیدگی ها بسیار خوب بوده است.

پرستار داخلی این بخش هم بیان کرد: حال عمومی خانم معصومه اکبری رضایی فرد رو به بهبود است و امیدواریم به زودی از بیمارستان مرخص شود.