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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

علیرضا اسدی:

همه می توانند جانشین من شوند/ انخاب دبیرکل حق رئیس است

همه می توانند جانشین من شوند/ انخاب دبیرکل حق رئیس است

دبیرکل فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه همه می توانند جانشین من شوند گفت: رابطه من با هرکسی که بخواهد به فوتبال کمک کند خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا در جلسه رئیس فدراسیون کی روش حضور ندارید گفت: قرار نبود من در این جلسه حضور داشته باشم. اگر قرار بر حضورم بود حتما آقای تاج می گفتند.

وی در مورد ماندن کی روش و اینکه خودش چقدر امیدوار به ماندن وی هست گفت: رابطه من با هرکسی که بخواهد به فوتبال کمک کند خوب است.

اسدی در مورد اینکه عنوان شده جانشین شما در دبیرکلی فدراسیون فوتبال بزودی معرفی خواهد شد گفت: همه می توانند جایگزین من شوند. شما نمی توانید حقی که مربوط به رئیس فدراسیون است را از او بگیرید. رئیس فدراسیون هرکسی را که دلش خواست می تواند انتخاب کند چرا که باید چهار سال با او کار کند.

کد مطلب 3620931

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