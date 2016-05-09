آغاز دور جدید مذاکرات صنعتگران ایران و آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بهشتیپور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، نیاز بازار ماشینابزار ایران را سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در همکاریهایی که قرار است میان شرکتهای ایرانی و خارجی شکل گیرد، کشور آلمان نقش خواهد داشت؛ چراکه این کشور سابقه طولانی در تولید ماشینآلات صنعتی دارد.
معاون مدیرکل ماشینسازی و ساخت تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس برآورد میشود که ۱۰۰ میلیون دلار از این رقم قابل تامین از طریق تولیدکنندگان داخلی است و برای تامین بقیه این رقم، نیازمند همکاری با شرکتهای خارجی هستیم، البته این شرکتها نیز بازاری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری پیش رو دارند.
همچنین حسین ریاحی از مذاکره صنعتگران ایرانی با سازندگان ماشین ابزار آلمانی خبرداد و گفت: مذاکره صنعتگران ایرانی با سازندگان آلمانی برای تامین نیاز ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری بازار ایران در جریان است.
عضو انجمن اتوماسیون صنعتی ایران افزود: این در حالی است که در این مذاکرات، به دنبال انتقال دانش فنی تولید این ماشینآلات به تولیدکنندگان داخلی بوده و رویکرد ما در همکاری با شرکتهای خارجی، فقط خرید ماشینآلات نیست بلکه به موضوع انتقال دانش فنی و صادرات این تجهیزات به کشورهای منطقه نیز توجه داریم.
همچنین حسن عمادی، عضو اتحادیه ماشینسازان تهران گفت: با توجه به اینکه فعالان بخشهای مختلف صنعتی از جمله قالبسازی، قطعهسازی، ماشینسازی، پرسکاری و میللنگ تراشی در این اتحادیه عضویت دارند؛ تولیدکنندگان خارجی نیز مصمم شدهاند تا مبادلات تجاری خود با ایران را در شرایط پسابرجام افزایش دهند، چراکه صنایع داخل نیازمند ماشینآلات پیشرفته و تکنولوژی نوین هستند که قصد داریم در این زمینه از تولیدکنندگان آلمانی کمک بگیریم.
وی افزود: به این ترتیب ماشینابزار صنعتی بدون واسطه از سوی شرکتهای تولیدکننده آلمانی دراختیار صنعتگران ایرانی قرار خواهد گرفت و میتوانیم از معافیت حقوق ورودی و حقوق گمرکی برخوردار شویم؛ بر این اساس ما خواستار اعطای تسهیلات از سوی بانکهای عامل شرکتهای سازنده آلمانی بابت عرضه ماشینآلات به صنعتگران ایرانی هستیم و اگر این تجهیزات با اقساط ۵ ساله در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد، میتوانیم همکاری مناسبی در این زمینه با یکدیگر داشته باشیم.
عمادی با بیان اینکه در گذشته حدود ۷ هزار واحد صنعتی در زمینه ماشینسازی و فلزکاری در کشور فعال بودند، ادامه داد: تحریم و رکود باعث تعطیلی بخشی از این واحدها شده است، به طوری که در حال حاضر ۲۵۰۰ واحد فعال در این بخش داریم.
همچنین در این نشست، «کارل شافر» مدیر عامل اتحادیه ماشین ابزار و ماشینسازان آلمان گفت: در حال حاضر پتانسیل بالایی برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد، همانطور که در سال ۱۹۰۰ حدود ۱۹۰ میلیون یورو صادرات به ایران داشتیم و ایران نهمین بازار هدف شرکتهای آلمانی محسوب میشد؛ اما اکنون میزان صادراتمان به ایران در سال گذشته حدود ۲۰ میلیون یورو بود و در حوزههایی مانند کشتیسازی و فوم به ایران ماشینآلات صادر کردهایم که قصد داریم حضورمان را در ایران افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه ارزش فروش تولیدکنندگان آلمانی در حوزه ماشینابزار در سال گذشته ۵۰ میلیارد یورو بوده است، خاطرنشان کرد: در تولید ماشینابزار در سال گذشته ۴ درصد رشد داشتیم و مصرف بازار داخلی ما نیز ۵ درصد افزایش داشته است، اما برای گسترش روابط، قرار است در نخستین نمایشگاه ماشین سازی و ماشینابزاری از ۱۰ تا ۱۲ خردادماه در تهران برگزار شود، سفارش ساخت ماشینابزار از سوی صنعتگران ایرانی و همکاری با آنها را داشته باشیم؛ البته یک بانک اروپایی در هامبورگ میتواند در تأمین مالی این پروژهها با ما همکاری داشته باشد.
به گفته شافر، ایران بستر مناسبی برای حضور شرکتهای صنعتی اروپایی است و امکان انتقال تکنولوژی و تأمین قطعات یدکی و جانبی برای این بازار وجود دارد. البته رقابت با شرکتهای خارجی در بازارهای بینالمللی نیازمند تولید با کیفیت است، اما به هرحال، در زمینه صنعت خودرو از جمله تولید موتور و تکنولوژیهای تولید دنده و همچنین فناوری کاهش تولید دیاکسیدکربن نیز وجود ماشینآلات نوین ضروری است که میتوانیم در این بخش با صنعتگران ایرانی همکاری داشتیم باشیم.
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