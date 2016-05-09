به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک کاشانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران با بیان اینکه تشویق مردم به مطالعه یکی از ضروریات جامعه است، افزود: نمایشگاه کتاب تهران در بازه زمانی ۱۰ روزه فرصت خوب و مناسبی برای تبلیغ و تشویق مردم برای کتابخوانی است میتواند فرصتهای مطالعاتی را افزایش دهد.
سالک کاشانی با اشاره به برخی نواقص موجود در این زمینه عنوان کرد: این ناقص قطعا در دورههای بعدی اصلاح خواهد شد. از سوی دیگر تجمع ناشران در یک مکان نزدیک به هم ارتباط آسان سالنها به یکدیگر و تقسیمبندی نمایشگاه به حوزههای مختلف به بازدیدکنندگان برای یافتن کتاب کمک میکند.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم نظارت محتوایی کتابهایی است که در نمایشگاه عرضه شدهاند زیرا اصل نمایشگاه بر دفاع از ارزشهای انقلابی و اسلامی است. به همین دلیل باید از غرفه برخی آثار برخلاف این موضع است نظارت جدی جلوگیری کرد که البته خوشبختانه این نظارتها جدی است.
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «فردا برای برای خواندن دیر است...» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
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