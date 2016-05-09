سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره قیومی ظهر امروز در جلسه هماهنگی نشست خبری سفر رئیس جمهور به استان کرمان اظهار داشت: بخشی از برنامه های سفر رئیس جمهور از جمله بازدید از پروژهها، نشست خبری و شورای اداری در روز دوم برگزار می شود.
وی عنوان کرد: در روز اول نیز رئیس جمهور ابتدا دیداری با مردم کرمان خواهد داشت و سپس در جلسات مشخص شده از جمله دیدار با علما، ایثارگران و برگزیدگان استان در بخشهای مختلف در حسینیه ثارالله و سپس توسعه سرمایه گذاری استان شرکت می کند.
قیومی از سفر هیئت همراه رئیس جمهور شامل وزرا و روسای سازمانهای مختلف به شهرستانهای کرمان خبر داد و افزود: تقریبا همه شهرستان های استان کرمان در طول این سفر دو روزه میزبان یکی از اعضای هیئت دولت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر استفاده از خبرنگاران استانها برای پوشش برنامه های سفر اظهار داشت: برای طرح سئوال از رئیس جمهور در نشست خبری نیز پنج نفر از خبرنگاران رسانه ها به قید قرعه انتخاب خواهند شد.
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