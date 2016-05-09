مهدی شایسته رئیس دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی از برگزاری دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی در ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری با هدف هم افزائی و تجمیع قدرت جهادگران درعرصه های مختلف و ارائه راهکارها برای برون رفت از مشکلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شایسته در نشست خبری دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی با اشاره به نگاه جامع مقام معظم رهبری به مفهوم مدیریت جهادی و بسط آن به حوزه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و علمی گفت: تلاش واهتمام دبیرخانه این است که این مفاهیم را در عرصه های مختلف گسترده کند.

شایسته تصریح کرد: غالب ساختار مدیریتی کشور دولتی است و خروجی آن ها مطلوب نیست؛ برای رفع این مشکلات عملکردی و خروجی بیشتر با انگیزه های مادی برخورد می شود که این امر شاید در بخش خصوصی تا حدودی راهگشا بوده است اما ما معتقد هستیم که این موضوع صرفا با پاداش مادی حل نمی شود و نیازمند مدیریت جهادی است.

وی خاطر نشان کرد: مدل مدیریت جهادی نسخه کاربردی دارد و صرفا انتزاعی نیست و این امر در یک مقطع زمانی اتفاق افتاده است و مردم طعم موفقیت آن را چشیده اند.

رئیس دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی افزود: اقتصاد مقاومتی اگر به هواپیما تشبیه شود؛ موتور حرکتی آن مدیریت جهادی است و لذا این دو مولفه به هم بسیار نزدیک هستند.

وی یادآورشد: ما در کشور در حوزه مدیریت جهادی به لحاظ مصادیق افراد زیادی را داریم اما این کافی نیست و باید این مصادیق را به صورت یک ساختار و الگو ارائه نمائیم.

شایسته گفت: مدیریت بومی در یک سال درست نخواهد شد بلکه باید تلاش شود تا در یک بستر زمانی فراهم کنیم و به کمک مراکز علمی – دانشگاهی و استفاده از صاحب نظران این مدیریت بومی مستند سازی شود و با استفاده از روش های علمی تکمیل گردد.

وی تاکید کرد: در جنگ و دفاع مقدس مقدس نمونه های خوبی از مدیریت جهادی وجود دارد ولی در عرصه اقتصاد نیازمند بازنگری هستیم چرا که مدیریت جهادی شاه بیت تحول اقتصادی است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی این رویکرد لازم است.

شایسته عنوان کرد: با تلاشی که ما در این مدت انجام داده ایم به انضمام مقالات و کتب تولیده شده در حوزه مدیریت جهادی این منابع قابل اتکا برای دانشجویان خواهد بود.

وی افزود: در دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی تعداد ۴ جلد کتاب جدید در این حوزه رونمایی خواهد شد.

شایسته در پاسخ به چرایی برگزاری دومین گردهمایی مدیریت جهادی گفت: هدف از برگزاری دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی هم افزائی و تجمیع قدرت جهادگران در عرصه های مختلف و هم چنین نمایش قدرت جهادی، تشریک مساعی و ارائه راهکارهای اساسی برای برون رفت از مشکلات در حوزه های مختلف است.

اکبر کاظم زاده رئیس هئیت داوری دومین گردهمایی مدیریت جهادی نیز در این نشست خبری با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر مدیریت جهادی گفت: هدف اصلی این گردهمایی در اصل الگو سازی و بسط گفتمان فرهنگ و مدیت جهادی است.

وی عنوان کرد: در دومین گردهمایی مدیریت جهادی ۵ بخش مقالات علمی و پزوهشی، طرح های جهادی، شهروند نمونه و جهادی، هنرمند جهادی و اردوها و حرکت های جهادی برنامه ریزی شده است و متناسب با احصآئ شاخص های جهادی نفرات برتر در هر حوزه معرفی و تقدیر خواهند شد.

کاظم زاده تصریح کرد: دبیرخانه دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادیتعداد ۱۱۰ مقاله علمی – پژوهشی دریافت کرده است که در مقایسه با دوره نخستبه لحاظ کیفی بهتر و از غنای علمی بیشتری برخوردار هستند.

وی خاطر نشان کرد: تعداد ۴۶ طرح از سازمان های دولتی و غیر دولتی اخذ شده است که پس از بررسی هیئت داوری و متناسب با شاخص ها رتبه های برتر معرفی خواهند شد.

رئیس هئیت داوری دومین گردهمایی مدیریت جهادی از معرفی ۵ نفر از شهروندان به عنوان شهروند نمونه و جهادی متناسب با شاخص هایی نظیر خدمات برجسته در بهبود کیفیت زندگی، خدمات داوطلبانه، هویت ایرانی – اسلامی، اعتبار اجتماعی و قانون مداری و نظایر این ها خبر داد.

کاظم زاده در پایان افزود: در بخش اردوها و حرکت های جهادی ۳ تشکل و مجموعه اردویی پس از داوری به عنوان برتر معرفی خواهند شد.