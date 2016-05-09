دیدار اعضای جمعیت هلال احمر با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعداز ظهر دوشنبه در این دیدار، با تبریک اعیاد شعبانیه و هفته هلال احمر افزود: در دین اسلام از جمله مهمترین عبادات ، خدمت به همنوع است. اگرچه نماز و روزه و سایر عبادات ارزشمند است اما از برخی متون دینی چنین استنباط میشود که خدمت به همنوع ارزش بیشتری دارد. از واجبات که بگذریم در مستحبات بالا ترین عبادت ، عبارت است از خدمت به همنوع.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) افزود: خدمت به همنوع و رفع گرفتاری مردم به قدری مهم است که اما باقر که در حال انجام طواف مستحبی بودند ، بخاطر نیاز یک فرد، طواف را ترک کرده و پس از حل مشکل آن فرد به ادامه طواف مشغول شدند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت رفع مشکلات مومنین نزد ائمه ، به وجود احادیث و روایت گوناگون در این خصوص پرداخت و ابراز داشت: درجات خدمت به همنوع متفاوت است،کسی که در خانه اش مبلغی به نیازمندی به صورت قرض الحسنه میدهد می دهد، ارزشمند است اما خدمتی که جانانه باشد یعنی توام با جانفشانی و فداکاری باشد و انسان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر بیندازد بسیار ارزشمند است.

آیت الله شبستری افزود: عزیزانی که عضو هلال احمر هستند و درموقع وقوع حوادث مانند زلزله و سیل به کمک آسیب دیدگان می شتابند در حقیقت جان خود را به خاطر نجات گرفتاران به خطر انداخته و ایثارگری می کنند ،مصداق آیه شریفه بوده و افضل عبادات را انجام میدهند

امام جمعه تبریز تصریح کرد: اگر امداد گران هلال احمر کشور ، در حوادث موفق عمل میکنند،این موفقیت ناشی از اراده منبعث از ایمان آنهاست و مادامی که این روحیه اسلامی خدمت به همنوع را در خود حفظ و تقویت کنند در سایر عملیات و اتفاقات موفق خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان ضمن دعوت از امداد گران به حفظ روحیه ایمان و احساس مسئولیت ، آنها را به ایجاد بیش از پیش روحیه دلسوزی و فداکاری در عرصه مختلف دعوت نمود.

ایشان با اشاره به شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری فرمود: امدادگران هلال احمر با انجام عملیات ها و نجات جان مصدومین در مقام اقدام و عمل به شعار سال میپردازند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، مدیر عامل جمئیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی ،گزارش مختصری از عملکرد این جمعیت ارائه کرد. همچنین حجت السلام اسدیان ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر استان نیز به ایراد سخنرانی پرداخت.