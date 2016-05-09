ساماندهی گلزار شهدای استان همدان امسال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر دوشنبه در کارگروه ساماندهی گلزار شهدا با بیان اینکه در سال گذشته تخصیص اعتبار برای ساماندهی گلزارها کم بود و برخی فعالیت‌ها انجام نشد، گفت: در حال حاضر شرایط رو به بهبود است و همدلی و هم‌صدایی در کشور وجود دارد.

عراقی با بیان اینکه امسال با تخصیص بودجه کار ساماندهی گلزار شهدا در استان همدان تمام می‌شود، اظهار داشت: کارها باید با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه در شهر همدان قبور برای والدین شهدا، همسران و فرزندان شهدا رایگان است، عنوان کرد: این بخشنامه برای سایر شهرهای استان همدان نیز ارسال می شود.

وی با بیان اینکه کارگروه مناسب‌سازی شهر برای رفاه حال معلولان به زودی برگزار خواهد شد، افزود: در این خصوص اقدامات و فعالیت‌هایی صورت گرفته است.

ساماندهی گلزار شهدا روستاهای استان همدان برنامه ریزی شده است

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان نیز با اشاره به اینکه برای ساماندهی گلزار شهدا تفاهم‌نامه ای امضا و کارها درراستای انجام تکلیف و ادای دین به شهدا صورت گرفته است، گفت: روستاها اولویت‌های بسیاری دارند اما ساماندهی گلزار شهدا و ایجاد راه مناسب برای گلزار شهدا نیز برنامه ریزی شده است.

حسن ظفری تاکید کرد: بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستاها برنامه ریزی مدونی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز با بیان اینکه از سه ماه قبل تاکنون ۱۶ نفر از والدین شهدا به طور رایگان دفن شده اند، گفت: در باغ بهشت همدان ۲۷۱ قطعه برای جانبازان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند با بیان اینکه قطعه شهدا ۵۰۰ ظرفیت دارد، اظهار داشت: مجموعه اوقاف طرح اعزام رایگان خانواده شهدای مدافع حرم به عتبات عالیات را برنامه ریزی کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه یادمان شهید گمنام مدفون در دانشکده فنی‌وحرفه‌ای شهید مفتح شهر همدان ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: انجام و ادامه کار نیازمند اعتبار است.

خانواده شهید همدانی پیگیر ساخت المانی برای مزار این شهید هستند

ناصر عارف با بیان اینکه خانواده شهید همدانی نیز پیگیر ساخت المانی برای مزار این شهید هستند، گفت: در حال حاضر ۸۶ مزار شهید در استان همدان در دست ساماندهی است و ۱۳۱ مزار نیز باقیمانده است.

وی ادامه داد: در شهرستان ملایر ۲۲۳ مزار المان ندارند که باید ساماندهی شوند و بر روی مزار شهدای روستای برزول نهاوند نیز المان نصب نشده که تکمیل آن نیازمند اعتبار است.

مدیرکل بنیاد شهید استان همدان گفت: ۴۲۰ شهید مفقودالاثر در همدان وجود دارد که باید یادمان آنها نیز ساماندهی شود.

عارف با بیان اینکه از ۳ ماه قبل هزینه کفن و دفن والدین شهدا در همدان رایگان شده است، گفت: شهرداران و فرمانداران شهرستان‌ها باید نسبت به رایگان شدن هزینه کفن و دفن والدین و خانواده‌های آنها پیگیری لازم را انجام دهند.

فرماندار شهرستان بهار نیز با اشاره به اینکه کار ساماندهی ۱۱ مزار شهید در دست انجام است، گفت: کار ساماندهی ۲۰ مزار شهید باقیمانده است که اتمام آن نیازمند تخصیص اعتبار است.

وجود ۶۰۹ مزار شهید در شهرستان بهار

محسن مرادی‌پناه با اشاره به وجود ۶۰۹ مزار شهید در شهرستان بهار اظهار داشت: در شهرستان بهار چهار گلزار شهدا شهری و ۴۷ گلزار شهدا روستایی وجود دارد.

فرماندار شهرستان بهار با اشاره به وجود ۹ مزار شهید گمنام در این شهرستان گفت: در بحث ساماندهی گلزارهای شهدا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به دهیاری‌ها بدهکاریم.

شهردار اسدآباد نیز در این جلسه با بیان اینکه اتمام المان شهدای گمنام اسدآباد نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان هزینه است، افزود: هر چند شهرداری برای انجام این مهم تکلیف قانونی ندارد اما این اقدام در راستای انجام تکلیف و ادای دین در دستور کار است.

حمزه عبدکوند عنوان کرد: شهرداری اسدآباد المان شهدای گمنام اسدآباد را در سال جاری به اتمام می رساند.