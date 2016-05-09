برنامه سازمان لیگ برای هفته پایانی لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان در مورد این مراسم گفت: برای مراسم اختتامیه مکاتبات و هماهنگی های بسیاری شده است و تیم های استقلال خوزستان، پرسپولیس و استقلال تهران شانس قهرمانی دارند و بازی رأس ساعت 18:15 روز 24 اردیبهشت 95 به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

مدیر روبط عمومی و امور فرهنگی نیز در این جلسه گفت: برنامه ریزی هایی که برای برگزاری مراسم اختتامیه لیگ برتر فوتبال در نظر گرفته ایم از سطح کیفی خوبی برخوردار است و همه تلاش خود را بخرج می دهیم که مانند سال های گذشته مراسم باشکوهی را برگزار کنیم.

وی افزود :طبق برنامه ریزی سه پلان تهیه شده است که شامل 3 کاپ قهرمانی و 3 سری مدال طلا که تهیه و برای استان هایی تیم های مدعی قهرمانی در آن بازی دارند ارسال می شود. برای سازماندهی بازی های هفته پایانی سه تیم به استان های مختلف اعزام می شوند.

بهمنی تاکید کرد: برای جمعیت حامیان هواداران 80 دست لباس متحدالشکل و یک فرم برای چیدمان استیج قهرمان تهیه شده و همچنین برای مراسم نورفشانی برنامه و تدابیر خوبی در نظر گرفته شده است