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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

فرمانده پیشین ناتو مطرح کرد؛

داعش را برای مقابله با حزب الله لبنان ایجاد کردیم

داعش را برای مقابله با حزب الله لبنان ایجاد کردیم

«وسلی کلارک» ژنرال بازنشسته آمریکایی که پیش از این فرماندهی ناتو را برعهده داشته طی سخنانی اعلام کرد که کاخ سفید به همراه متحدان خود در خلیج فارس، داعش را برای مقابله با حزب الله ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یکی از ژنرال های بازنشسته ارتش آمریکا از عاملان ایجاد و رشد گروه تروریستی داعش و هدف تعریف شده برای آن پرده برداشت.

بر اساس این گزارش ژنرال «وسلی کلارک» که فرمانده کل نیروهای ناتو در سالهای ۱۹۹۷ میلادی تا ۲۰۰۰ بود، طی سخنانی در این زمینه تصریح کرد: واشنگتن و متحدان آن داعش را با هدف مقابله با حزب الله لبنان ایجاد کردند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود که هدف داعش نابودی حزب الله است. ما به همراه حمایت مالی دوستانمان در خلیج فارس و متحدانمان داعش را راه اندازی کردیم و آن را برای مبارزه با حزب الله آماده کردیم.

کلارک همچنین عنوان کرد: پس از اینکه داعش از سوی متحدان آمریکا حمایت مالی شد، میلیون ها دلار پول نیز برای تخریب چهره حزب الله و مبارزه و محاصره آن صرف شد. زیرا هدف اول حزب الله بود و کاخ سفید نیز در تسهیل حمله رسانه ای و ترسناک جنایات داعش نقش ایفا کرد.

کد مطلب 3620960

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