توافق بر سر پرواز مستقیم بین مادرید و تهران صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی و پارلمانی صبح امروز با همتای اسپانیایی خود پیرامون همکاریهای دوجانبه کنسولی دیدار و گفتگو نمود، در این دیدار که در محل وزارت امور خارجه اسپانیا برگزار شد، طرفین پیرامون ارائه تسهیلات در صدور ویزا، همکاری های قضائی و پلیسی علیه تروریسم، جرائم سازمان یافته و قاچاق انسان و مواد مخدر گفتگو نمودند.

در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه یش نویس موافقتنامه در خصوص انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری اعلام شد.

کریستوبال گونزالس معاون وزیر امور خارجه اسپانیا نیز با استقبال از پیشنهادات طرف ایرانی خواستار گسترش همه جانبه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران شد، در این گفتگوها در خصوص زمینه سازی برای برقراری پرواز مستقیم بین تهران-مادرید نیز توافق حاصل شد.