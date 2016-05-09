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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

قشقاوی مطرح کرد؛

توافق بر سر پرواز مستقیم بین مادرید و تهران صورت گرفت

توافق بر سر پرواز مستقیم بین مادرید و تهران صورت گرفت

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی و پارلمانی گفت: خواستار گسترش همه جانبه روابط میان ایران و اسپانیا هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی و پارلمانی صبح امروز با همتای اسپانیایی خود پیرامون همکاریهای دوجانبه کنسولی دیدار و گفتگو نمود، در این دیدار که در محل وزارت امور خارجه اسپانیا برگزار شد، طرفین پیرامون ارائه تسهیلات در صدور ویزا، همکاری های قضائی و پلیسی علیه تروریسم، جرائم سازمان یافته و قاچاق انسان و مواد مخدر گفتگو نمودند.

در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه یش نویس موافقتنامه در خصوص انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری اعلام شد.

کریستوبال گونزالس معاون وزیر امور خارجه اسپانیا نیز با استقبال از پیشنهادات طرف ایرانی خواستار گسترش همه جانبه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران شد، در این گفتگوها در خصوص زمینه سازی برای برقراری پرواز مستقیم بین تهران-مادرید نیز توافق حاصل شد.

کد مطلب 3620962
محمد مهدی ملکی

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