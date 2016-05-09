مسابقات جهانی کشتی مهمترین رویداد ورزشی نیم قرن گذشته شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری عصر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به فرارسیدن زمان برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی، گفت: بی شک این اتفاق بزرگ که می توان از آن به عنوان مهمترین رخداد برگزارشده ورزشی در نیم قرن گذشته در شهر شیراز یاد کرد برکات زیادی برای شهر به دنبال خواهد داشت که اولین آن مرمت و بازسازی مجموعه ورزشی شهید آیت الله دستغیب است.

وی ادامه داد: مجموعه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و در راس آن مدیرکل کوشا و فعال این اداره با یک حرکت انقلابی و مدیریت جهادی درمدت زمانی کوتاه که دست به یک کار بزرگ زدند و سالن سرپوشیده این مجموعه را که سالهاست با مشکلات زیادی روبرو شده و اندک اندک می رفت تا به یک سالن غیر قابل استفاده تبدیل شود آماده برگزاری مسابقاتی کردند که نظیرآن در رشته آزاد در کشورآمریکا و شهر لوس آنجلس با آن همه امکانات و ظرفیت های روز دنیا، را می توان مشاهده کرد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: امتیاز دومی که این میزبانی برای شهر شیراز به ارمغان می آورد منافع حاصل از مبحث گردشگری است درحالیکه موج ایران ستیزی که توسط غرب و حکام مرتجع آن در کشورهای همسایه ما می رفت تا ایران را در جامعه جهانی به انزوا کشاند، درایت مقام معظم رهبری و تدابیر دولت یازدهم این فرصت را از آنها گرفت و ایران توانست جایگاه خود را در جامعه جهانی به رخ بدخواهان این نظام و کشور بکشاند حال در چنین شرایطی استفاده از منافع میزبانی مسابقات ورزشی می تواند زمینه کارکرد های مختلفی نظیرکارکرد های فرهنگی،اقتصادی، سیاسی و ورزشی را برای کشور ما به ارمغان آورد.

مختاری یادآور شد: میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی فرصت مناسبی برای معرفی پیش از پیش شیراز، فرهنگ و تاریخ این شهر و استفاده از مزایای میزبانی گردشگران ورزش است.

وی با اشاره به جایگاه صنعت گردشگری در جهان گفت: امروز صنعت گردشگری یکی از منابع اصلی کسب درآمد درکشورهای مختلف دنیاست و گردشگری ورزشی نیز یکی از مهمترین شاخه های این صنعت به حساب می آید.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: این در حالی است که این صنعت با گردش مالی و درآمد سالانه فراوان باعث رونق بسیاری از زیر مجموعه هایش شده و روند توسعه آن به گونه ای بوده که اکثر کشورهایی که به ضرورت و اهمیت این صنعت نوین پی برده اند سعی در پیشی گرفتن از دیگران در این صنعت نوظهور را دارند.