به گزارش خبرنگار مهر، مهران محسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی در محل دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشتماه هفته خوابگاههای دانشجویی با شعار بهبود و افزایش فضای خوابگاهی است، افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهمنظور توسعه فضای خوابگاهی ۱۰ دانشگاه علومپزشکی کشور را در اولویت قرار داده و اعتبارات لازم احداث آنها را نیز در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در اولویت هفتم احداث خوابگاه توسط وزارت بهداشت قرار گرفته است ادامه داد: بر اساس اولویتبندی وزارت بهداشت، دانشگاه علومپزشکی استان زنجان در اولویت هفتم قرارگرفته است و با برنامهریزیهای انجامشده در هفته پایانی ماه جاری با حضور مسئولان و خیرین استانی خوابگاه گلستان در محوطه پردیس دانشگاه کلنگزنی میشود.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه با افتتاح خوابگاه گلستان همه دانشجویان تحت پوشش خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی قرار میگیرند، گفت: اعتبار در نظر گرفتهشده برای ساخت خوابگاه دانشجویی گلستان، ۱۲۰ میلیارد ریال است که از این میزان مبلغ یک سوم آن توسط وزارتخانه و مابقی از طرف دانشگاه علومپزشکی استان پرداخت خواهد شد.
محسنی ادامه داد: خوابگاه دانشجویی گلستان در مدت سه سال و با ظرفیت پذیرش ۶۰۰ دانشجو به بهرهبرداری میرسد و مشکلات دانشجویان پسر برای اجاره منازل استیجاری در شهر را به حداقل میرساند.
وی بابیان اینکه دانشگاه علومپزشکی زنجان، در حال حاضر ۱۰ خوابگاه ملکی دارد افزود: ۶ خوابگاه دانشجویی پسران و چهار خوابگاه دانشجویی دختران وجود دارد که از سههزار و ۵۰۰ دانشجو شاغل به تحصیل در ۹ دانشکده دانشگاه علومپزشکی زنجان تعداد یکهزار و ۵۳۵ نفر در خوابگاههای دانشجویی اسکان دارند.
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