کمک ۸۰ میلیون دلاری «ملک سلمان» برای حمایت از تبلیغات «نتانیاهو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اسناد پاناما افشا کرد که «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تبلیغات انتخاباتی وی حمایت مالی کرده است.

بر اساس این گزارش طبق اسناد پاناما ملک سلمان برای حمایت از تبلیغات نتانیاهو در مارس سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۰ میلیون دلار پرداخت کرده است. وی این مبلغ را از طریق شخصی سوری-اسپانیایی موسوم به «محمد ایاد کیالی» انتقال داده است.

در اسناد پاناما تصریح شده است که این پول ها به حساب سرمایه داری صهیونیستی به نام «تیدی ساقی» واریز شده است و او نیز این مبلغ را برای حمایت از تبلیغات نتانیاهو صرف کرده است.

لازم به ذکر است حدود ۲ ماه پیش نیز «تامیر باردو» ریس سابق موساد اعلام کرده بود که روابط راهبردی میان رژیم صهیونیستی و عربستان در سطحی پایین و به صورت مخفیانه جریان دارد.