طرح مقابله با قاچاق سازمان یافته/ حجم قاچاق گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله حقیقی امروز در همایش دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور با مرور و بررسی عملکرد ستاد در سال گذشته و اعلام کاهش حجم قاچاق نسبت به سال ۹۳، از برنامه‌ریزی برای کاهش قابل ملاحظه قاچاق در سال ۹۵ خبر داد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گستردگی حجم قاچاق در کشور گفت: علیرغم تداوم مبارزه با قاچاق و کاهش میزان قاچاق در کشور، عدم تناسب و توازن مبارزه با این حجم گسترده قاچاق باعث شده تا مسئله مبارزه به چشم نیاید.

حقیقی، سال ۹۵ را به عنوان سالی ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری برنامه‌های مدون و متناسب با شرایط کنونی ارائه نموده است. تاکید و اولویت ستاد در این برنامه‌ها، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته است.

وی با بیان این مطلب که امسال، سال پاسخگویی و مطالبه‌گری از دستگاه‌های عضو ستاد است، بر لزوم جدیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: تاکنون تمام طرح‌ها و برنامه‌ها، مقدمه انجام عملیات مبارزه بوده اما امسال همچون شب عملیات است؛ بایستی با جمع‌بندی و ارزیابی عملکرد سالهای گذشته و بررسی تمام جوانب، ساز و کار اطمینان‌بخشی تعریف کرده و برای مبارزه عملیاتی و جدی اقدام کنیم. باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و همچنین با پشت سر گذاشتن موانع و مشکلات فرارو به پیروزی در این مبارزه اطمینان داشته باشیم.