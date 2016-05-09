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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

حقیقی اعلام کرد:

طرح مقابله با قاچاق سازمان یافته/ حجم قاچاق گسترده است

طرح مقابله با قاچاق سازمان یافته/ حجم قاچاق گسترده است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر گستردگی قاچاق در کشور، از برنامه برخورد با قاچاق سازمان یافته در سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله حقیقی امروز در همایش دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور با مرور و بررسی عملکرد ستاد در سال گذشته و اعلام کاهش حجم قاچاق نسبت به سال ۹۳، از برنامه‌ریزی برای کاهش قابل ملاحظه قاچاق در سال ۹۵ خبر داد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گستردگی حجم قاچاق در کشور گفت: علیرغم تداوم مبارزه با قاچاق و کاهش میزان قاچاق در کشور، عدم تناسب و توازن مبارزه با این حجم گسترده قاچاق باعث شده تا مسئله مبارزه به چشم نیاید.

حقیقی،  سال ۹۵ را به عنوان سالی ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری برنامه‌های مدون و متناسب با شرایط کنونی ارائه نموده است. تاکید و اولویت ستاد در این برنامه‌ها، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته است.

وی با بیان این مطلب که امسال، سال پاسخگویی و مطالبه‌گری از دستگاه‌های عضو ستاد است، بر لزوم جدیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: تاکنون تمام طرح‌ها و برنامه‌ها، مقدمه انجام عملیات مبارزه بوده اما امسال همچون شب عملیات است؛ بایستی با جمع‌بندی و ارزیابی عملکرد سالهای گذشته و بررسی تمام جوانب، ساز و کار اطمینان‌بخشی تعریف کرده و برای مبارزه عملیاتی و جدی اقدام کنیم. باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و همچنین با پشت سر گذاشتن موانع و مشکلات فرارو به پیروزی در این مبارزه اطمینان داشته باشیم.

کد مطلب 3620971

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