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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

در بازدید از اردوی تیم ملی صورت گرفت؛

قول وزیر ورزش برای فراهم کردن سالن اختصاصی شمشیربازان

قول وزیر ورزش برای فراهم کردن سالن اختصاصی شمشیربازان

وزیر ورزش و جوانان در بازدید از اردوی تیم ملی شمشیربازی قول داد به مشکل سالن اختصاصی این رشته رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان از اردوی شمشیربازان اسلحه سابر امروز دوشنبه در آکادمی ملی المپیک انجام شد.

در این بازدید پیمان فخری سرمربی تیم ملی اسلحه سابر گزارشی از وضعیت آماده سازی این تیم که برای حضور در مسابقات جهانی جایزه بزرگ اسپانیا آماده می شود ارائه کرد.

پیش از آن اما محمود گودرزی از پیشرفت شمشیربازان طی ماههای گذشته با نتایج قابل توجهی که در رویدادهای بین المللی بدست آوردند تقدیر کرد و کسب دو سهمیه المپیک توسط مجتبی عابدینی و علی پاکدامن را اتفاق بزرگ در این رشته خواند.

در جریان این بازدید مسئولان شمشیربازی بابت کمبود امکانات و بخصوص نداشتن سالن اختصاصی انتقاداتی را مطرح کردند. در همین راستا گودرزی قول مساعد داد نسبت به این موضوع رسیدگی لازم انجام شود.

کد مطلب 3620972
زینب حاجی حسینی

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