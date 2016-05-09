پوتین خواستار تشکیل سیستم امنیتی غیر متعهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، رئیس جمهوری روسیه ضمن دعوت همگان در جهان به آموختن درس های جنگ جهانی دوم، خواستار تشکیل یک سیستم امنیتی غیر متعهد بین المللی در جهت مواجهه با تروریسم جهانی شد.

«ولادیمیر پوتین» که در مراسم روز ملی پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم سخن می گفت، اظهار کرد: امروز شهروندان ما با خطر وحشیگری و خشونت مواجه هستند. تروریسم تبدیل به یک خطر جهانی شده است. ما باید این اهریمن را شکست دهیم و روسیه برای همکاری با نیروهای تمامی کشورها و تشکیل یک سیستم مدرن امنیتی بین المللی غیر متعهد اعلام آمادگی می کند.

رهبر روسیه افزود: جنگ جهانی دوم، درس هایی از غیرقابل قبول بودن استانداردهای دوگانه و کوته بینی آنهایی که به دنبال پرورش نقشه های جنایی در ذهن خود هستند را به ما داد.

وی همچنین در مورد صلح گفت: درس های تاریخ به ما نشان داد که صلح به خودی خود به وجود نمی آید و شما باید همیشه گوش به زنگ باشید.