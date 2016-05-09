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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۳

گفتگوی سرمربی با بازیکنانش؛

در نخستین تمرین استقلال پس از شکست برابر تراکتورسازی چه گذشت؟

در نخستین تمرین استقلال پس از شکست برابر تراکتورسازی چه گذشت؟

سرمربی تیم فوتبال استقلال از بازیکنانش خواست شکست برابر تراکتورسازی را فراموش کنند و به فکر دیدار با صبای قم و فینال جام حذفی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از شکست ۳ بر ۲ برابر تراکتورسازی عصر امروز دوشنبه در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. خبرها و نکات ریز این تمرین را در زیر می خوانید:

* اندک هوادارانی که در تمرین حضور داشتند از نتیجه بدست آمده ناراحت بودند.

* سوژه هواداران در تمرین درگیری مهدی رحمتی و امیر قلعه نویی بود.

* پرویز مظلومی قبل از شروع تمرین دقایقی با بازیکنانش صحبت کردو از آنان خواست به فکر دیدار پایانی لیگ و فینال جام حذفی باشند.

* عادل شیحی و روزبه چشمی به دلیل مصدومیت غایبین تمرین امروز بودند.

* پروپیچ  به دلیل مصدومیت و با اجازه کادر فنی تمرین نکرد و به کلینیک رفت.

* بازیکنانی که روز گذشته به طور کامل مقابل تراکتورسازی به میدان رفته بودند پس از گذشت ۳۰ دقیقه ریکاوری از سایرین جدا شده و زمین شماره ۲ را ترک کرند.

* برخی بازیکنان استقلال معتقد بودند هنوز هم شانس برای قهرمانی دارند زیرا در فوتبال اتفاقات غیر قابل پیش بینی می افتد.

* هواداران دقایقی با مظلومی هم صحبت کرده و اعتراضشان را به نتیجه دیدار روز گذشته گفتند و مظلومی قول داد که در جام حذفی با پیروزی مقابل ذوب آهن جبران خواهد کرد.

* سرمربی استقلال به هنگام تمرین بازیکنان، دقایقی هم با اعضای کادر فنی خود در میانه زمین یک جلسه اختصاصی را برگزار کرد.

* بنا به دستور کادر فنی، بازیکنان استقلال فردا استراحت خواهند کرد و روز چهارشنبه تمریناتشان را جهت دیدار مقابل صبای قم در هفته پایانی لیگ برتر انجام می دهند.

* نصرالله عبداللهی و ادموند اختر در گوشه ای از زمین به تماشای تمرین نشستند.

* سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی، یک فوتبال درون تیمی را برگزار کرده که پرویز مظلومی و مجید صالح  به دقت تمرین را زیر نظر داشته و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد کردند.

* تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه و از هفته پایانی لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام قم میهمان صبای قم خواهد بود.

کد مطلب 3620980

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