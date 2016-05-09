در نخستین تمرین استقلال پس از شکست برابر تراکتورسازی چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از شکست ۳ بر ۲ برابر تراکتورسازی عصر امروز دوشنبه در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. خبرها و نکات ریز این تمرین را در زیر می خوانید:

* اندک هوادارانی که در تمرین حضور داشتند از نتیجه بدست آمده ناراحت بودند.

* سوژه هواداران در تمرین درگیری مهدی رحمتی و امیر قلعه نویی بود.

* پرویز مظلومی قبل از شروع تمرین دقایقی با بازیکنانش صحبت کردو از آنان خواست به فکر دیدار پایانی لیگ و فینال جام حذفی باشند.

* عادل شیحی و روزبه چشمی به دلیل مصدومیت غایبین تمرین امروز بودند.

* پروپیچ به دلیل مصدومیت و با اجازه کادر فنی تمرین نکرد و به کلینیک رفت.

* بازیکنانی که روز گذشته به طور کامل مقابل تراکتورسازی به میدان رفته بودند پس از گذشت ۳۰ دقیقه ریکاوری از سایرین جدا شده و زمین شماره ۲ را ترک کرند.

* برخی بازیکنان استقلال معتقد بودند هنوز هم شانس برای قهرمانی دارند زیرا در فوتبال اتفاقات غیر قابل پیش بینی می افتد.

* هواداران دقایقی با مظلومی هم صحبت کرده و اعتراضشان را به نتیجه دیدار روز گذشته گفتند و مظلومی قول داد که در جام حذفی با پیروزی مقابل ذوب آهن جبران خواهد کرد.

* سرمربی استقلال به هنگام تمرین بازیکنان، دقایقی هم با اعضای کادر فنی خود در میانه زمین یک جلسه اختصاصی را برگزار کرد.

* بنا به دستور کادر فنی، بازیکنان استقلال فردا استراحت خواهند کرد و روز چهارشنبه تمریناتشان را جهت دیدار مقابل صبای قم در هفته پایانی لیگ برتر انجام می دهند.

* نصرالله عبداللهی و ادموند اختر در گوشه ای از زمین به تماشای تمرین نشستند.

* سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی، یک فوتبال درون تیمی را برگزار کرده که پرویز مظلومی و مجید صالح به دقت تمرین را زیر نظر داشته و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد کردند.

* تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه و از هفته پایانی لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام قم میهمان صبای قم خواهد بود.