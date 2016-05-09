حمایت از سرمایه گذاران اولویت مسئولین فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی، عصر دوشنبه در ديدار با وزير اقتصاد، انرژی و كشاورزی هلند، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران امن ترین نقطه در منطقه است.

وی ادامه داد: در این راستا استان فارس نیز دارای جایگاه بسیار مناسبی است و از آنجا که فارس نیز از امنیت قابل قبولی دارد به راحتی می توانیم میزبان سرمایه گذاران مختلف باشیم.

استاندار فارس تصریح کرد: ظرفیت های استان فارس در بخش های مختلف اقتصادی و گردشگری دارای جایگاه مناسبی است و به خصوص در بخش کشاورزی که تولید ۱۲ درصد محصولات کشور در فارس است.

افشانی با اشاره به ظرفیت های تاریخی استان فارس تاکید کرد: تخت جمشید و پاسارگاد نشان از دورانی است که شیراز مرکزیت کشور و حکمرانی جهان را داشت و این بناهای چند هزار ساله تمدن غنی مردم منطقه است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگی و ادبی فارس نیز گفت: حافظ و سعدی نشان از جایگاه فرهنگی و ادبی استان فارس است که در جهان شناخته شده هستند.

استاندار فارس با بیان اینکه در استان فارس تمام قد از سرمایه گذاران حمایت می شود، گفت: موقعیت بسیار مناسبی برای حمایت از سرمایه گذاران فراهم شده و در دوران پسابرجام مهمترین برنامه ها ما توسعه فضای همکاری استان فارس با دیگر کشورهای جهان است.

افشانی تصریح کرد: برای رسیدن به موفقیت در سرمایه گذاری های مختلف از هیچ کمک و حمایتی کوتاهی نخواهیم کرد به خصوص اینکه تمامی ظرفیت های قابل سرمایه گذاری در فارس موجود است.