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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران:

شورا ستیزی قابل قبول نیست/ محدودیتی در اختیارات شوراها وجود ندارد

شورا ستیزی قابل قبول نیست/ محدودیتی در اختیارات شوراها وجود ندارد

شهریار-معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران گفت: شورا گریزی و شورا ستیزی در قانون، آیین و مکتب ما قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی معاون استاندار تهران ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان شهریار کهدر سالن الماس غرب این شهرستان و با حضور جمعی از مسئولان محلی و منطقه ای برگزار شد با تبریک اعیاد شعبانیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:افتخار می کنیم که نظام و مکتب ما به نام و عظمت اولیای دین شکل گرفته و این امر مسئولیت ما را بسیار سنگین می کند.

وی افزود:در این نظام، نقش مردم غیر قابل کتمان است و بدون حضور مردم امکان شکل گیری و استمرار حاکمیت وجود ندارد و این امر آنقدر حائز اهمیت بوده که به کرات از سوی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود:حتی جایگاه ولایت فقیه نیز با حضور مردم معنا پیدا می کند و به نوعی مقام رهبری که عالی ترین سمت  و مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود نیز بواسطه و رأی ونظر مجلس خبرگان که مستقیما از سوی مردم انتخاب می شوند، تعیین می گردد.

چاووشی گفت:در طول تاریخ، امامان و ائمه اطهار نتوانستند حکومت تشکیل دهند و نمونه بارز آن حضرت امیر المومنین علی(ع) است که با آن کرامات، جایگاه و بزرگی به تعبیر خود ایشان، ۲۵ سال خار در چشم و استخوان در گلو خانه نشین بودند.

معاون سیاسی- اجتماعی استانداری تهران عنوان کرد:در وجاهت و جایگاه امام اول شیعیان هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد، اما آنچه را که باعث خانه نشینی ایشان شد، به عدم همراهی و همگامی مردم آن زمان باز می گردد که واکاوی دلایل آن در این مجال نمی گنجد.

وی افزود:در واقع امر، حاکمیتی که می توانست ۲۵ سال آبشخور هدایت و سعادت مردم شود، به دلیل عدم همراهی مردم به توفیق حکومت دست نیافت.

چاووشی گفت: تمامی ارکان حکومت ما نیز از صدر تا ذیل به انتخاب مستقیم و غیر مستقیم و اراده مردم گره خورده و این امر نقش بسزایی در موفقیت و سربلندی انقلاب ایفا کرده است.

معاون سیاسی- اجتماعی استانداری تهران گفت:شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نمونه ای از نماد و سمبل اراده، انتخاب و مشارکت مردم در مدیریت به شمار می رود که باید توجهی ویژه را به آن لحاظ کرد.

وی افزود:فعالیت و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا تفاوت چندانی با مجلس شورای اسلامی ندارد و هر دو نهاد با مصوبات خود، امور مدیریتی را تسهیل و هموار می سازند، با این تفاوت که مجلس شورای اسلامی، به وضع قانون همت می کنند و پارلمان شهری و محلی نیز مصوباتی وضع می کند که  قانونی و لازم الاجرا به شمار می رود.

چاووشی گفت:با چنین جایگاهی، شورا ستیزی وشورا گریزی در آیین، مکتب و قانون ما قابل قبول نخواهد بود.

معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران گفت:بعضا شنیده می شود که گلایه هایی از محدودیت اختیارت شوراها مطرح می شود، اما چنین امری صحیح نیست و شوراها از لحاظ ظرفیت های قانونی با محدودیت مواجه نیستند.

وی افزود:اگر کاستی و ضعفی وجود دارد به عدم شناخت ظرفیت های تعریف شده از سوی برخی مسئولان باز می گردد و در قوانین حوزه اختیارات شوراها مشکل چندان جدی احساس نمی شود.

فرمانداران با مسئولانی که جایگاهی برای شورا قائل نیستند برخورد کنند

چاووشی با اشاره به ضرورت اشراف به اهمیت و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی تمامی مسئولان اظهار داشت:به فرمانداران از همین تریبون تاکید می کنیم با مسئولان و اداراتی که جایگاه این نهاد را رعایت نمی کنند، قاطعانه برخورد کنند.

وی افزود:باید میان تمامی دستگاه ها و نهادها همسویی وجود داشته باشد، زیرا هر گونه ناهماهنگی و خللی در امور، به پای نظام و ولایت فقیه نوشته می شود و این ما هستیم که باید با احساس مسئولیت، به بهترین نحو ممکن وظایف محوله را انجام دهیم.

کد مطلب 3620994

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