درخواست از گروه های حاضر در سوریه برای توقف حملات علیه شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، روسیه و آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که روند آتش بس در سوریه و ورود کمک های بشر دوستانه شاهد پیشرفت بوده اند.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است: همراه با مقامات سوری برای کاهش پروازها در مناطقی که شهروندان و گروه های پایبند به آتش بس در آن حضور دارند، اقدام کنیم.

همچنین در این بیانیه از تمامی کشورها خواسته شده که از ارائه کمک به تروریست ها در سوریه جلوگیری کنند و طرف های حاضر در سوریه نیز حملات علیه شهروندان و زیرساخت ها را متوقف کنند.

به علاوه عنوان شده است که تلاش های روسیه و آمریکا موجب شد که خشونت ها در حومه لاذقیه و غوطه در دمشق کاهش یابد.

در ادامه بیان شده است: مسکو و واشنگتن اقدامات لازم را برای مشخص کردن مناطق تحت کنترل داعش و جبهه النصره در سوریه انجام می دهد.

همچنین برای ازسرگیری مذاکرات سوریه بر اساس گزارش استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در رابطه با انتقال سیاسی دعوت شده است.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است: در برخی مناطق سوریه در زمینه پایبندی به آتش بس مشکلاتی وجود دارد اما مسکو و واشنگتن بر طرف های حاضر در آتش بس سوریه فشار وارد می کنند تا آتش بس پابرجا بماند.

در پایان تصریح شده است: آمریکا حمایت از متحدان خود را افزایش می دهد تا بدین صورت مانع از انتقال نیروها مسلح و قاچاق سلاح به سوریه گردند.