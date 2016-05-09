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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۵۲

فعلا هیچ چیز مشخص نیست؛

پس از جلسه با رئیس جدید فدراسیون فوتبال؛ کی‌روش قهر کرد و رفت!

پس از جلسه با رئیس جدید فدراسیون فوتبال؛ کی‌روش قهر کرد و رفت!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از نشست با رئیس جدید فدراسیون درحالی که قصد داشت ماحصل این نشست را برای خبرنگاران تشریح کند به خاطر شرایط نامناسب و بی‌نظمی محل مصاحبه قهر کرد و رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از جلسه چند ساعته ای که عصر دوشنبه با مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال داشت گفت: امروز فرصتی داشتم که جلسه ای با آقای تاج داشته باشم و به ایشان به خاطر مسئولیت جدید تبریک بگویم و برای زحماتی که کشیده بودند تشکر کنم.

کی روش در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: در این جلسه برای ایشان آرزوی موفقیت کردم چرا که چالش بزرگی را پیش رو خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که کی روش مشغول تشریح موارد مطرح شده در جلسه اش با مهدی تاج بود، اختلاف نظر خبرنگاران تلویزیون برای نحوه ایستادن دوربین هایشان باعث ناراحتی سرمربی تیم ملی شد و وی بدون اینکه به صحبت هایش ادامه بدهد سوار بر اتومبیل شد و به حالت قهر محل را ترک کرد.

براساس اعلام افشین پیروانی مدیر تیم ملی ، در این جلسه مسائلی مطرح شد اما تکلیف کارلوس کی روش و تیم ملی در جلسه روز چهارشنبه مشخص شد و فعلا هیچ چیز تیم ملی مشخص نیست.

کد مطلب 3620997

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