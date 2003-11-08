۱۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۱۵

كاروان نيروهاي آمريكايي در شهر فلوجه هدف گلوله آرپي جي قرار گرفت

يك كاروان نيروهاي آمريكايي صبح امروز در شهر فلوجه در شمال عراق هدف گلوله " آر پي جي" قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، افراد ناشناس امروز با گلوله آرپي جي به يك كاروان نيروهاي آمريكايي در ورودي شهر فلوجه واقع در 50 كيلومتري درغرب بغداد حمله كردند .
"حسين عبد محمد"يكي ازشاهدان دراين درباره گفت : اين حمله كه در ساعت 5:30  دقيقه به وقت محلي روي داد افراد ناشناس با هدف قراردادن  يك خودرو نيروهاي آمريكايي در شاه راه منتهي به شهر فلوجه آنرا به آتش كشيدن و ازمحل متواري شدند .وي گفت : هنگامي كه اين خودرو درحال سوختن بود، نيروهاي آمريكايي بلافاصله درمحل مستقر شده و با بستن راه مانع از تردد شهروندان عراقي شدند . 
همزمان با آن هليكوپترهاي آمريكايي با پرواز درآسمان منطقه جستجو براي يافتن عاملان اين حمله را آغاز كردند .گفتني است شهر فلوجه هرروزه صحنه درگيري نيروهاي اشغالگر آمريكايي و افراد ناشناس است .هنوز ازميزان تلفات و خسارات احتمال اين حادثه گزارشي دريافت نشده است .

