كاروان نيروهاي آمريكايي در شهر فلوجه هدف گلوله آرپي جي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، افراد ناشناس امروز با گلوله آرپي جي به يك كاروان نيروهاي آمريكايي در ورودي شهر فلوجه واقع در 50 كيلومتري درغرب بغداد حمله كردند .

"حسين عبد محمد"يكي ازشاهدان دراين درباره گفت : اين حمله كه در ساعت 5:30 دقيقه به وقت محلي روي داد افراد ناشناس با هدف قراردادن يك خودرو نيروهاي آمريكايي در شاه راه منتهي به شهر فلوجه آنرا به آتش كشيدن و ازمحل متواري شدند .وي گفت : هنگامي كه اين خودرو درحال سوختن بود، نيروهاي آمريكايي بلافاصله درمحل مستقر شده و با بستن راه مانع از تردد شهروندان عراقي شدند .

همزمان با آن هليكوپترهاي آمريكايي با پرواز درآسمان منطقه جستجو براي يافتن عاملان اين حمله را آغاز كردند .گفتني است شهر فلوجه هرروزه صحنه درگيري نيروهاي اشغالگر آمريكايي و افراد ناشناس است .هنوز ازميزان تلفات و خسارات احتمال اين حادثه گزارشي دريافت نشده است .