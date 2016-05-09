حمل و نقل ریلی اصلی ترین نیاز غرب استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدور رئیس شورای اسلامی شهر شهریار عصر دوشنبه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان محلی،منطقه ای و شهرستانی و استانی در سالن الماس غرب شهریار برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد پر خیر و برکت شعبانیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:نهاد شورا از مجموعه هایی به شمار می رود که مردم ارتباط تنگاتنگی را با آن برقرار می کنند و ،تمامی نیازها و مطالبات عمومی اعم از بهداشتی، درمانی،آموزشی،فرهنگی،امنیتی و...بواسطه ارتباط مستقیم با مردم به این نهاد منعکس می شود.

وی افزود:فصل هفتم قانون اساسی،شوراها را به عنوان نهادی مهم در اداره امور کشور یاد می کند و پارلمان های شهری و محلی کشور موید اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی به خرد جمعی و جایگاه مردم در مدیریت جامعه است.

مهدور گفت:مقام معظم رهبری نیز از این نهاد به عنوان گامی برای تحقق قانون اساسی یاد می کنند و با تاکید بر جایگاه و نقش مجموعه شوراهای اسلامی شهر و روستا، آن را در نقطه مقابل نظام استبدادی می خوانند.

رئیس شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:قاعدتا چنین نهادی با این جایگاه،مقام ومنزلت که بواسطه انتخاب مردمی به آن نائل شده،نیازمند توجه هر چه بیشتری است و می طلبد مدیریت یکپارچه به عنوان اصلی ضروری و تعیین کننده به شوراها بازگردانده شود.

وی افزود:از مسئولان انتظار داریم جایگاه،موقعیت و نیازهای شورا را دریابند که هر آنچه در این عرصه توفیقات بیشتری حاصل شود،بطور یقین مدیریت امور شهر،مناطق و محلات تسهیل خواهد شد.

مهدور در تشریح عمده ترین نیاز شهرهای غرب استان تهران یادآور شد:مهاجرپذیری این خطه از استان تهران،نیازها و الزامات بسیاری را ایجاد کرده،اما عمده ترین و اصلی ترین نیاز کنونی به حمل و نقل باز می گردد که تحقق وتوسعه آن مستلزم تعریف،تعیین و تامین اعتبارات ملی است.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان اعم از اندیشه،فردوسیه و...با حضور معاون سیاسی استاندار،امام جمعه شهریار و تنی چند از دیگر مسئولان محلی و شهرستانی با اهدای لوح و جوایزی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.