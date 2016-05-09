  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۱

امام جمعه ملارد:

مسئولان بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان را مورد توجه قرار دهند

مسئولان بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان را مورد توجه قرار دهند

ملارد-امام جمعه ملارد گفت:جایگاه و نقش معلم بسیار والا و ارزنده است و می طلبد با عنایت به اهمیت این جایگاه،توجه ویژه ای به معیشت فرهنگیان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان ملارد عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل  و قدردانی از معلمان نمونه و استانی این شهرستان که در سالن آوین بخش مرکزی ملارد و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی این منطقه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سوریه اظهار داشت:امنیتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم به مدد دلاورمردی ها و رشادت های رزمندگان اسلام علیه جریان باطل حاصل شده است.

وی افزود:بر ما واجب است که قدردان این عزیزان باشیم، زیرا آن ها از هر آنچه داشته اند در راه و مسیر حق تعالی گذشته اند و این امر بسیار برجسته و ماندگاری است.

حسینی ضمن تبریک هفته معلم با اشاره به لزوم توجه جدی به نیازهای فرهنگیان عنوان کرد:بهبود و ارتقای معیشتی فرهنگیان اصلی ضروری است که باید در صدر و اولویت برنامه و اهداف قرار گیرد.

امام جمعه ملارد در تشریح جایگاه معلم یاد آور شد:این مقام آنچنان ارزنده و والا است که در خصوص آن  عنوان شده که تعلیم دهنده به بهشت می رود و حتی جایگاه آن از عابد نیز افزون تر و بالاتر است.

کد مطلب 3621004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها