مسئولان بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان را مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان ملارد عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل و قدردانی از معلمان نمونه و استانی این شهرستان که در سالن آوین بخش مرکزی ملارد و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی این منطقه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سوریه اظهار داشت:امنیتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم به مدد دلاورمردی ها و رشادت های رزمندگان اسلام علیه جریان باطل حاصل شده است.

وی افزود:بر ما واجب است که قدردان این عزیزان باشیم، زیرا آن ها از هر آنچه داشته اند در راه و مسیر حق تعالی گذشته اند و این امر بسیار برجسته و ماندگاری است.

حسینی ضمن تبریک هفته معلم با اشاره به لزوم توجه جدی به نیازهای فرهنگیان عنوان کرد:بهبود و ارتقای معیشتی فرهنگیان اصلی ضروری است که باید در صدر و اولویت برنامه و اهداف قرار گیرد.

امام جمعه ملارد در تشریح جایگاه معلم یاد آور شد:این مقام آنچنان ارزنده و والا است که در خصوص آن عنوان شده که تعلیم دهنده به بهشت می رود و حتی جایگاه آن از عابد نیز افزون تر و بالاتر است.