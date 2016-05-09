ارتقای جایگاه معلم و دانش آموز در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی فرماندار ملارد عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت و تجلیل و تقدیر از معلمان نمونه که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد،ضمن تبریک به مناسبت در پیش بودن اعیاد شعبانیه و ماه مبارک رمضان اظهار داشت:جایگاه معلم و دانش آموز بر هیچکس پوشیده نیست و از نظر ما هر آنچه در این امر خطیر کار شود،پایه های رشد و توسعه کشور تقویت خواهد شد.

وی افزود:دو رکن اصلی در آموزش و پرورش، معلم و دانش آموز است و بر همین مبنا در هر دو حوزه نیازها و الزاماتی وجود دارد که تأمین و تقویت آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

خطیبی عنوان کرد:با وجود تنگناهای مالی که در این عرصه وجود دارد، تلاش و همت عناصر فعال در این حوزه قابل تقدیر است و خوشبختانه امروز شاهدیم که معلمان نمونه این شهرستان در سطح منطقه و استان از توانمندی های بسیاری برخوردارند.

فرماندار ملارد گفت:حمایت و پشتیبانی از حوزه آموزش و پرورش و رفع کاستی ها و ارتقای کمی و کیفی الزامات مورد نیاز در این عرصه حساس و سرنوشت ساز،مورد توجه جدی ما به عنوان نماینده دولت قراردارد و در عرصه کشوری نیز دولت تدبیر و امید برنامه های سازنده ای را در دستور کار قرارداده است.

گفتنی است در پایان این مراسم از معلمان نمونه استانی این شهرستان به نام های مسلم غلامی کلوری،جمال حاتمیان و معلمان نمونه شهرستانی همچون زهره امانی،اعظم السادات قاسمی،زهرا قربانی،رقیه قاسم زاده،میترا ترکیان ایورقی، منوچهر زرینی،منوچهر بهشتی کلور،اشرف قره داغی،نسرین گلپایگانی،رشید یاغچی،احمد رحمتی،اعظم نساجی، محبوبه آقاخانی،مریم سبزی،محمد فرهمند،انسیه استدلالی،پری بیات،حسین کاظمی،مریم محمد طاهری،داریوش مسکینی دریا کناری،لیلا شیرنیا،سکینه ابراهیمی،سمانه نصیرپور و فرزانه سیاح پور با اهدای لوح و جوایزی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.